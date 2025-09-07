HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

En el video viral, los hombres están sujetos a unas barras flexibles que imitan el fulbito de mesa: solo pueden moverse de lado, pero no avanzar ni retroceder.

Hombres imitan fulbito de mesa en vida real en una feria en Ecuador.
Hombres imitan fulbito de mesa en vida real en una feria en Ecuador.

Un grupo de hombres sorprendió en TikTok al participar en un singular juego que imita al clásico fulbito de mesa. En lugar de muñecos y varillas sobre una mesa, fueron personas reales quienes recrearon el juego dentro de una cancha de fútbol. Para lograrlo, instalaron barras flexibles alineadas a cierta distancia, a las que los jugadores se sujetaron durante todo el encuentro. En el video se observa que solo pueden moverse de lado, pero no avanzar ni retroceder, imitando así las restricciones del popular juego de mesa.

Hombres recrean fulbito de mesa con personas reales

En TikTok se volvió viral un video en el que un grupo de hombres recrea a gran escala el fulbito de mesa. Esta actividad formaría parte de las atracciones del parque recreacional Los Tollos, en Píllaro, Ecuador. Las imágenes, que ya superan los 2 millones de vistas, muestran a los participantes moviéndose lateralmente mientras estiran las piernas, sujetos a barras flexibles, tal como ocurre en el popular juego de mesa.

PUEDES VER: Hombre ebrio intenta grabar con su DNI y usuarios lo trolean: "Para eso está el electrónico"

lr.pe

Usuarios reaccionan al video viral

La reacción de los usuarios no se hizo esperar ya que diversas personas dejaron graciosos comentarios al ver el peculiar hecho. Un usuario, al ver la recreación, comentó: "¿Por qué el arquero no da vueltas como en el juego?. Mientras que el otro usuario indicó: "Ideal para los que ya no corremos ja, ja, ja". Otro señaló: "Top 10 lugares donde me muero de ganas de estar en mi vida"; "Qué estafa, no giran".

Por otro lado, otras personas señalaron que la imitación no era tan fiel al juego original: "Está al revés ese fulbito, pero está muy chido", "Está volteado, pero está chido", "¿No se supone que los tres de adelante son defensa?" y "Que, ¿no va primero el portero y luego los defensas?, esta rara esta réplica".

