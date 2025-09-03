HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Tendencias

Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Usuaria se llevó una gran decepción al recoger un pedido de Temu, creyendo que se trataba de un paquete voluminoso. Clip es viral en TikTok.

"Temu es solo para los que saben leer", reaccionaron usuarios de TikTok.
"Temu es solo para los que saben leer", reaccionaron usuarios de TikTok. | Foto: composición LR/@deiiimel/TikTok

Una mujer vivió una inesperada decepción al recoger un pedido que realizó en Temu. Convencida de que su encargo era voluminoso y difícil de cargar, le pidió a su sobrina que la acompañara en auto para poder recogerlo sin inconvenientes. Sin embargo, al llegar al punto de entrega, ambas se llevaron una sorpresa. El 'enorme' paquete resultó ser una diminuta bolsita que fácilmente cabía en una mano.

¡Decepción! Mujer se lleva una sorpresa al recoger un pedido en Temu

La singular escena fue grabada por la sobrina y compartida en la cuenta deiiimel en TikTok, donde rápidamente se viralizó. “Mi tía me dijo que la llevara en el carro porque el paquete de Temu era pesado”, contó entre risas.

PUEDES VER: Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

lr.pe

En el video se puede ver el momento exacto en el que la mujer recibe el paquete y, aunque intenta mantener la compostura, no puede ocultar del todo su decepción al ver el tamaño real de lo que tanto esperó. Tras la viralización del clip, la joven explicó que su tía compró un arco de guirnaldas artificiales que, según la foto de la tienda, parecía grande y frondoso. Sin embargo, al recibirlo, el producto distaba mucho de lo prometido. “Esa es la realidad del arco de flores, nada que ver con la foto de la publicidad”, escribió la autora del video.

Además, mencionó que su tía pidió otros artículos como tallos de hierba artificiales, un limpiador de drenaje y stickers. Sin embargo, todos llegaron con un tamaño considerablemente más pequeño del que aparentaban en la plataforma.

PUEDES VER: Peruana rechaza romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

lr.pe

Divertidas reacciones sobre pedido de Temu

El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios compartieron experiencias similares con compras en línea, mientras que otros no pudieron evitar reírse. "La señora diciendo: revise bien, yo pedí algo grande", "Temu es solo para los que saben leer las letras pequeñas", "Seguro pidió un juego de sala impreso", "Hay que leer bien", indicaron cibernautas en TikTok.

Notas relacionadas
Joven montado en cajas de cervezas intentó saltar a una tarima en plena fiesta, pero sufrió aparatosa caída: “No me río porque podría ser yo”

Joven montado en cajas de cervezas intentó saltar a una tarima en plena fiesta, pero sufrió aparatosa caída: “No me río porque podría ser yo”

LEER MÁS
Peruana rechaza romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

Peruana rechaza romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

LEER MÁS
Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

LEER MÁS
Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

LEER MÁS
Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

LEER MÁS
Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

LEER MÁS
Google Maps: así luce el verdadero lugar mencionado en Buscando a Nemo

Google Maps: así luce el verdadero lugar mencionado en Buscando a Nemo

LEER MÁS
¿Qué pasó con Hugo? Conoce el fracaso del jugo con leche que se vendía en Perú

¿Qué pasó con Hugo? Conoce el fracaso del jugo con leche que se vendía en Perú

LEER MÁS
Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

LEER MÁS
Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Tendencias

Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Chef chileno decepcionado con marraqueta de Ibai que competirá contra Perú en el 'Mundial de desayunos': "Es un pan con un relleno que él inventó"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota