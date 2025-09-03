Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Una mujer vivió una inesperada decepción al recoger un pedido que realizó en Temu. Convencida de que su encargo era voluminoso y difícil de cargar, le pidió a su sobrina que la acompañara en auto para poder recogerlo sin inconvenientes. Sin embargo, al llegar al punto de entrega, ambas se llevaron una sorpresa. El 'enorme' paquete resultó ser una diminuta bolsita que fácilmente cabía en una mano.

¡Decepción! Mujer se lleva una sorpresa al recoger un pedido en Temu

La singular escena fue grabada por la sobrina y compartida en la cuenta deiiimel en TikTok, donde rápidamente se viralizó. “Mi tía me dijo que la llevara en el carro porque el paquete de Temu era pesado”, contó entre risas.

En el video se puede ver el momento exacto en el que la mujer recibe el paquete y, aunque intenta mantener la compostura, no puede ocultar del todo su decepción al ver el tamaño real de lo que tanto esperó. Tras la viralización del clip, la joven explicó que su tía compró un arco de guirnaldas artificiales que, según la foto de la tienda, parecía grande y frondoso. Sin embargo, al recibirlo, el producto distaba mucho de lo prometido. “Esa es la realidad del arco de flores, nada que ver con la foto de la publicidad”, escribió la autora del video.

Además, mencionó que su tía pidió otros artículos como tallos de hierba artificiales, un limpiador de drenaje y stickers. Sin embargo, todos llegaron con un tamaño considerablemente más pequeño del que aparentaban en la plataforma.

Divertidas reacciones sobre pedido de Temu

El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios compartieron experiencias similares con compras en línea, mientras que otros no pudieron evitar reírse. "La señora diciendo: revise bien, yo pedí algo grande", "Temu es solo para los que saben leer las letras pequeñas", "Seguro pidió un juego de sala impreso", "Hay que leer bien", indicaron cibernautas en TikTok.