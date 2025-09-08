Mujer celebró su divorcio con orquesta afuera del tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

La celebración con una orquesta en las afueras de un tribunal en México sorprendió a usuarios en redes sociales. El video compartido en la cuenta sherlyn_1265 en TikTok alcanzó más de un millón de vistas y cientos de reacciones de apoyo. Tras la viralización del contenido, la protagonista reveló sus verdaderos motivos de la singular 'fiesta' tras firmar su divorcio.

Mujer celebra su divorcio con una orquesta en las afueras de un tribunal en México

El video viral captura la celebración de la mujer junto a su pequeña sobrina y su madre. Así mismo, una banda de música se encarga de armar la celebración en las afueras de un tribunal de justicia. El motivo es la decisión de un juez, quien determinó poner fin al matrimonio de la mujer tras hallar pruebas contundentes contra el demandado.

La autora del clip viral relató al medio El Milenio que la celebración buscó poner fin a una etapa difícil de su vida. Aseguró que su expareja adoptó actitudes muy negativas a medida que avanzaba su relación. "Con el tiempo, las pequeñas muestras de cariño dieron paso a una manipulación psicológica cada vez más marcada. Me lavó tanto la cabeza que me peleé con mis hermanas y dejé de hablarles", sostuvo.

Afirma que lograr el divorcio fue clave para volver a experimentar la felicidad luego de una relación marcada por la agresión. "Me liberé de quien más daño me hizo", resaltó. Al respecto, usuarios destacaron su valentía y la alentaron a seguir adelante con su vida.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).