Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

El video generó cientos de reacciones de usuarios de TikTok que reconocieron esta típica costumbre de los visitantes a Cusco.

Usuarios de TikTok elogian el sabor del pan chuta.
Usuarios de TikTok elogian el sabor del pan chuta. | Foto: composición LR/selenerikahuamali/TikTok

Una peruana compartió un curioso momento tras realizar su vuelo Cusco-Lima. La joven notó algo muy particular entre los pasajeros debido a que la gran mayoría cargaba bolsas de color amarillo. Muchos usuarios elogiaron la escena y resaltaron que se trata del delicioso pan chuta, conocido por su gran tamaño, sabor dulce y mucho valor cultural en la región andina.

Pasajeros de vuelo a Lima sorprenden al llevar varias bolsas de pan chuta desde Cusco

Según contó en su video viral, la usuaria selenerikahuamali en TikTok explicó que es muy frecuente observar a decenas de pasajeros provenientes de Cusco con sus bolsas con pan chuta. Prácticamente, es algo obligatorio. Cabe resaltar, que esta costumbre es algo muy constante entre aquellos que visitan la Ciudad Imperial y buscan recordarla a través de este icónico pan.

lr.pe

"Dime que regresas de viaje de Cusco sin decirme que regresas de Cusco. Delicioso pan chuta", bromeó en TikTok. Al respecto, muchos usuarios se mostraron asombrados y reconocieron esta costumbre típica de quienes visitan Cusco.

Usuarios de TikTok elogian el sabor del pan chuta

Como era de esperarse, varios usuarios en TikTok se mostraron intrigados por la aceptación de las aerolíneas al aceptar el traslado del pan chuta. En tanto, otros enfatizaron el sabor de este bocadillo cusqueño que usualmente es adquirido por miles de turistas en el mercado de San Pedro en Cusco. La autora del clip viral enfatizó que algunas aerolíneas sí lo permiten, mientras otras exigen un pago extra.

"Yo no compré pensando que me lo iba a quitar en la aerolínea", "En algunas aerolíneas no te permiten", "Cuando regreso de Cusco de ley en mi mochila va quesos, humitas, lechón y las chutas en bolsa, la ropa va en encomienda", "Yo no pude trasladar mis wawas (pan dulce)", "Solo permiten dos panes por persona en las aerolíneas", "Que no se pierdan las buenas costumbres", resaltaron usuarios en TikTok.

