El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, falleció este 13 de mayo a los 89 años, dejando una huella imborrable en la historia de América Latina. En enero, anunció públicamente que el cáncer de esófago que padecía se extendió al hígado, y que ya no continuaría con los tratamientos médicos. En sus últimas semanas, eligió retirarse a su chacra en las afueras de Montevideo, acompañado por su esposa, Lucía Topolansky. Conocido por su vida austera, su lucha por la justicia social y su discurso siempre honesto, Mujica fue una figura emblemática y querida más allá de las fronteras de Uruguay.

Su coherencia entre lo que decía y hacía, su lenguaje llano y su compromiso con los valores humanos le ganaron admiración mundial. En uno de sus últimos mensajes, con una serenidad que lo caracterizaba, expresó: “El guerrero tiene derecho a su descanso”, aceptando el fin de su camino con dignidad.

El día que agradeció a la vida por haber encontrado a Lucía y su mensaje a los jóvenes

Uno de los momentos más recordados por sus seguidores fue cuando habló con profunda emoción del amor que sentía por su esposa, Lucía Topolansky. En una entrevista, Mujica no solo agradeció a la vida por haberla encontrado, sino que resaltó su importancia vital en los momentos más difíciles. “Yo estoy vivo por esta doña, si no ya me habría pelado. Compañera, enfermera…”, dijo con sinceridad. Y dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Aprendan una cosa, el amor es una pasión, una llamarada. A mi edad, el amor es una dulce costumbre, un desesperado intento de escapar de la soledad”.

El intenso amor que siempre demostró José Mujica hacia Lucía Topolansky. Foto: EFE

Lucía Topolansky fue su compañera en todos los sentidos: en la vida, en la lucha política y en los momentos de mayor adversidad. Menor que él por casi una década, compartieron una casa modesta en Rincón del Cerro, en una finca de 19 hectáreas.

¿Quién es Lucía Topolansky?

Lucía Topolansky provenía de una familia acomodada, pero en su juventud abandonó el confort para unirse al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en 1969. Mujica la conoció durante los años de lucha clandestina, en tiempos de peligro y represión. “Nos juntamos ahí nomás hasta hoy”, relató con cariño el expresidente en una de sus últimas entrevistas.

No tuvieron hijos, una decisión que Mujica explicó con franqueza: “Me dediqué a cambiar el mundo en la época que tenía que tener hijos”. Ante la pregunta de si aquello le generaba arrepentimiento, respondió con una cita de Atahualpa Yupanqui: “Tengo tantos hermanos que no los puedo contar”. Mujica afirmó que, aunque no tuvo hijos biológicos, sentía un profundo vínculo con muchas personas que conoció a lo largo de su vida.