Gobierno alista bonos para familias afectadas por El Niño 2026-2027: ¿quiénes podrían recibir la ayuda económica? El Midis coordina con el MEF, Midagri y Produce los montos, plazos y modalidades de entrega de los subsidios. La ministra Maritza Canales adelantó cuál será el requisito principal para acceder a este apoyo ante las emergencias.

El Gobierno está preparando la entrega de bonos económicos para familias afectadas por las lluvias e impactos del fenómeno El Niño 2026-2027

El Gobierno está preparando la entrega de bonos económicos para familias afectadas por las lluvias e impactos del fenómeno El Niño 2026-2027 Foto: Andina

El Gobierno prepara la entrega de bonos económicos para las familias que resulten damnificadas o afectadas por las lluvias intensas y otros eventos naturales asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida forma parte de las acciones de protección social que el Ejecutivo implementará para atender a la población vulnerable frente a posibles desastres.

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Maritza Canales, anunció que su sector coordina con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de la Producción (Produce) para definir los montos, plazos y modalidades de entrega de esta ayuda económica.

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En declaraciones a Radio Nacional, la ministra señaló que el Gobierno espera concretar estas coordinaciones en el corto plazo. Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de la entrega ni se han anunciado los montos que recibiría cada familia.

¿Quiénes podrían recibir los bonos por el fenómeno El Niño 2026-2027?

Las familias damnificadas y afectadas por las emergencias asociadas al fenómeno El Niño podrán acceder a estos apoyos económicos, siempre que cumplan con un requisito fundamental: estar registradas en los padrones de sus respectivas municipalidades y mantener actualizada su información socioeconómica.

Canales explicó que el empadronamiento municipal permite identificar a los hogares vulnerables y determinar quiénes necesitan asistencia ante una emergencia. Por ello, pidió a los alcaldes y gobiernos locales fortalecer sus unidades de empadronamiento y mantener operativos sus sistemas de registro.

El Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) brinda asistencia técnica a los municipios para mejorar estos procedimientos. Entre las acciones previstas figuran capacitaciones para las nuevas autoridades locales y los responsables de las áreas sociales, además de la implementación de fichas digitales, tabletas y equipamiento para agilizar el registro de hogares.

Midis prepara mochilas de emergencia para atender a damnificados

Como parte de las medidas de preparación ante posibles desastres, la ministra anunció la entrega de 900 mochilas de emergencia a profesionales del Midis capacitados y certificados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Estos equipos permitirán que el personal realice labores de campo en las zonas afectadas, identifique a las familias damnificadas y agilice su empadronamiento para facilitar la distribución de ayuda.

Además, el sector cuenta con otras 1.700 mochilas destinadas al personal de las unidades de empadronamiento municipales, con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta durante las emergencias.

Programas sociales también adaptarán sus servicios ante emergencias

El Midis también prepara una estrategia de protección social adaptativa que involucra a siete programas y servicios sociales. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones dirigidas a las poblaciones vulnerables durante situaciones de desastre.

Entre las medidas figura el fortalecimiento de comedores populares y ollas comunes. Por ejemplo, si uno de estos espacios atiende habitualmente a 50 personas, el sector busca ampliar su capacidad mediante la entrega de cocinas y alimentos, con apoyo de cooperantes.

De esta manera, el Gobierno busca mantener los servicios alimentarios y mejorar la identificación de los hogares que podrían necesitar asistencia económica ante las emergencias vinculadas al fenómeno El Niño.