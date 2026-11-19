Olas triplicarían su tamaño desde hoy: la urgente advertencia de la Marina para bañistas de Lima, Callao y el norte del Perú El fenómeno, generado por condiciones atípicas del mar, también podría causar inundaciones en zonas costeras y vientos de hasta 26 nudos en altamar. Se mantienen varios puertos cerrados en el norte.

Las olas procederán del norte, un fenómeno atípico que podría causar complicaciones. Además, se prevé un aumento del nivel del mar y vientos fuertes en la costa. Se insta a respetar las alertas oficiales.

Las olas procederán del norte, un fenómeno atípico que podría causar complicaciones. Además, se prevé un aumento del nivel del mar y vientos fuertes en la costa. Se insta a respetar las alertas oficiales. Foto: Andina

La Marina de Guerra del Perú pidió a la población evitar ingresar al mar desde la tarde de este jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre, debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad . El fenómeno afectará principalmente el litoral norte y centro, incluidas las playas de Lima y Callao, donde las condiciones marítimas podrían representar un peligro para bañistas, pescadores y personas que practican deportes acuáticos.

El contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, director de Hidrografía y Navegación de la Marina, advirtió que las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual. Esto significa que, si una playa registra normalmente olas de 50 centímetros, durante estos días podrían llegar hasta 1,50 metros. La institución exhortó a respetar las restricciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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Oleajes anómalos: estas son las playas del norte del Perú que recibirán las olas con mayor fuerza

Las zonas con mayor exposición se encuentran entre Tumbes y el norte de Piura. Entre las localidades que podrían recibir el impacto más fuerte figuran Máncora, Lobitos, Zorritos, Talara, Paita, El Ñuro y Cabo Blanco. Según Vizcarra Figueroa, las condiciones más intensas se presentarían desde la noche del jueves hasta el sábado, mientras que el domingo comenzaría una disminución progresiva del fenómeno.

El comportamiento del oleaje no será igual en todas las playas. Las zonas abiertas y con poca pendiente podrían recibir las olas con mayor fuerza, mientras que aquellas más protegidas o con mayor inclinación tendrían una afectación menor. El contralmirante también informó que cuatro puertos permanecen cerrados en el norte y que las restricciones podrían ampliarse según la evolución de las condiciones marítimas. En el litoral sur se esperan oleajes de intensidad moderada.

¿Por qué las olas llegarán desde el norte y qué riesgo representan para las playas de Lima y Callao?

Una de las particularidades de este fenómeno es que las olas provendrán del norte, a diferencia de los oleajes habituales que llegan desde el sur. El director de Hidrografía explicó que esta condición resulta atípica y podría generar mayores complicaciones porque la infraestructura portuaria está diseñada principalmente para protegerse de las olas que ingresan desde el sur.

A este escenario se suma el incremento de la temperatura del mar, asociado al fenómeno El Niño, con anomalías de hasta 6,22 °C por encima de los valores normales y un aumento de hasta 60 centímetros en el nivel medio del mar en el norte. Además, para este jueves, alrededor de las 11.00 p. m., se prevé la pleamar, momento en que la marea alcanza su mayor altura. Esta combinación podría elevar el riesgo de impactos e inundaciones en zonas costeras. La Marina también advirtió sobre vientos de hasta 22 nudos en la costa y 26 nudos en altamar entre Ático y Cerro Azul.