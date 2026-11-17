Papa León XIV recordó los momentos que vivió en su recorrido en el Perú.

Papa León XIV recordó los momentos que vivió en su recorrido en el Perú.

El papa León XIV volvió a referirse a algunos de los momentos que marcaron su reciente visita a Sudamérica. Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma, el pontífice recordó con humor el incidente ocurrido durante su multitudinaria misa en Lima, cuando un rosario lanzado por uno de los asistentes terminó impactándolo en el rostro.

El episodio ocurrió durante una de las actividades religiosas que encabezó en la capital peruana. Al ser consultado por lo sucedido, el líder de la Iglesia católica hizo una referencia distendida al gesto de los fieles y comentó que algunas muestras de cariño permanecen en el corazón, aunque otras también pueden quedarse en el ojo.

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Más allá de la anécdota, León XIV aprovechó el encuentro con la prensa internacional para abordar asuntos relacionados con su reciente estadía en Perú, entre ellos la situación de las víctimas de abusos, su estado de salud y los próximos compromisos de su agenda internacional.

Papa León XIV se reunió con víctimas de abusos en Perú

Durante sus declaraciones, el pontífice confirmó que sostuvo un encuentro con víctimas de abusos durante su visita al Perú. En ese contexto, señaló que pidió a los obispos asumir su responsabilidad para garantizar justicia y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

La reunión formó parte de los asuntos más sensibles de su agenda en territorio peruano, en medio de los cuestionamientos que enfrenta la Iglesia católica por los casos de abuso y las denuncias de víctimas que esperan respuestas institucionales.

Con su pronunciamiento, León XIV volvió a poner énfasis en la necesidad de que las autoridades eclesiásticas actúen frente a estos casos y no permitan que las víctimas queden desprotegidas.

León XIV todavía no se recupera completamente de su operación pulmonar

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue su estado de salud. El papa León XIV explicó que todavía no se encuentra completamente recuperado de la intervención quirúrgica pulmonar a la que fue sometido aproximadamente un mes antes de iniciar su gira por Sudamérica.

El pontífice también precisó que el hallazgo que motivó la operación se produjo durante un chequeo médico de rutina. Según explicó, no presentaba síntomas antes de someterse a la evaluación, por lo que el diagnóstico fue inesperado.

Sus declaraciones ofrecen nuevos detalles sobre el proceso médico que atravesó antes de emprender un recorrido internacional que incluyó actividades multitudinarias y extensas jornadas de trabajo en Uruguay, Argentina y Perú.

Corea del Sur, único viaje internacional confirmado para 2027

Finalmente, León XIV fue consultado sobre sus próximos desplazamientos fuera del Vaticano. Al respecto, indicó que, por el momento, su único compromiso internacional confirmado para 2027 es la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Corea del Sur.

El anuncio se produjo luego de culminar su recorrido por Sudamérica, donde miles de personas participaron en misas, encuentros y actividades de oración junto al pontífice.

Con su retorno a Roma, el papa concluyó una gira que dejó imágenes de multitudinarias convocatorias, muestras de afecto de los fieles y encuentros con comunidades religiosas de los tres países visitados.