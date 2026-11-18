Ola de calor en Lima elevará la sensación térmica a 34 °C: Senamhi explica hasta cuándo durará las altas temperaturas Lima enfrenta un periodo de temperaturas elevadas, con una alerta roja del Senamhi hasta el 20 de noviembre. Los termómetros podrían alcanzar hasta 32.5 °C y la sensación térmica podría superar los 34 °C.

El Senamhi advierte la posibilidad de extender la alerta roja debido a la ola de calor relacionada con El Niño Costero.

El Senamhi advierte la posibilidad de extender la alerta roja debido a la ola de calor relacionada con El Niño Costero. Foto: composición LR

Lima atraviesa un periodo de temperaturas elevadas que podría prolongarse más allá de lo previsto inicialmente. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene una alerta roja por calor hasta el viernes 20 de noviembre, ante un escenario en el que los termómetros podrían alcanzar entre 32 °C y 32.5 °C durante esta semana.

La situación también se reflejará en la sensación térmica, que podría llegar a los 34 °C en distintos sectores de la capital. En declaraciones a la Agencia Andina, el ingeniero Erickson Rojas, meteorólogo del Senamhi, explicó que las condiciones actuales responden a una ola de calor y que existe la posibilidad de ampliar el periodo de advertencia debido a las condiciones del mar y la presencia de El Niño Costero.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

¿Hasta cuándo continuará la ola de calor en Lima? Senamhi advierte posible extensión de la alerta roja

El aviso meteorológico emitido por el Senamhi contempla temperaturas elevadas hasta el viernes 20 de noviembre. Sin embargo, esa fecha no necesariamente marcaría el final del episodio de calor, ya que el organismo considera probable que la alerta se extienda ante la persistencia de las condiciones que favorecen el incremento de las temperaturas en Lima y Callao.

Durante una entrevista con la Agencia Andina, Erickson Rojas señaló que el contexto de El Niño Costero y el calentamiento del mar son factores que contribuyen a mantener los valores térmicos por encima de lo habitual. Como referencia, precisó que en un noviembre sin la presencia del Fenómeno El Niño, las temperaturas máximas suelen ubicarse entre los 25 °C y 26 °C, por lo que los registros previstos para este periodo representan valores superiores a los habituales.

Lima norte y este registrarán las temperaturas más altas: estos son los distritos afectados

La distribución del calor no será uniforme en toda la capital. Según la información proporcionada por el especialista del Senamhi al medio anteriormente mencionado, los sectores de Lima norte y Lima este concentrarán las temperaturas más elevadas mientras permanezca vigente la alerta roja.

En Lima norte, los distritos señalados son:

Carabayllo

Puente Piedra

Los Olivos

Por su parte, en Lima este, las jurisdicciones que registrarán mayor calor son:

La Molina

Santa Anita

San Juan de Lurigancho

Otro aspecto que explicó el especialista está relacionado con la diferencia entre la temperatura registrada por las estaciones meteorológicas y la que percibe el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando el termómetro marca 32 °C, la sensación térmica puede alcanzar los 34 °C e incluso aumentar entre 3 °C y 4 °C, dependiendo de distintos factores ambientales. Asimismo, las horas de mayor calor suelen concentrarse después del mediodía, con registros que pueden sentirse especialmente elevados alrededor de las 3:00 p. m.