Segundo día de toma en PUCP: FEPUC reclama que Rectorado precise acuerdos tras reunión de cuatro horas Los alumnos sostienen que la universidad no detalló en su comunicado los compromisos alcanzados en el diálogo. La Católica afirma que hubo acuerdos, pero que estos no fueron aceptados por el grupo de estudiantes.

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mantienen por segundo día el bloqueo de accesos en protesta por el sistema de pensiones y otros asuntos disciplinarios. | La República

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mantienen por segundo día el bloqueo de accesos en protesta por el sistema de pensiones y otros asuntos disciplinarios. | La República Marco Cotrina

Por segundo día consecutivo, un grupo de estudiantes mantiene restringido el acceso a algunas puertas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en medio de las protestas por el sistema de pensiones, procesos disciplinarios y otros pedidos planteados por la comunidad estudiantil.

En la mañana, alrededor de 15 estudiantes permanecían en la puerta principal de la universidad, mientras otros grupos se encuentran distribuidos en distintos accesos del campus. Actualmente, se permite el ingreso por las puertas ubicadas en las avenidas Riva-Agüero y Urubamba.

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La medida continúa pese a la reunión que sostuvieron el miércoles representantes de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC) y autoridades universitarias. El encuentro se extendió por aproximadamente cuatro horas.

¿Qué acuerdos sostienen que se alcanzaron?

De acuerdo con representantes de la FEPUC, durante la reunión se plantearon compromisos relacionados con las demandas que originaron la protesta.

Entre ellos, señalan que la universidad no implementaría en 2027 el nuevo sistema de pensiones que había generado cuestionamientos entre los estudiantes. También sostienen que se acordó mantener la boleta en 2%.

Otro de los puntos mencionados por los estudiantes está relacionado con la investigación abierta por la filtración de información de alumnos sancionados. Según la FEPUC, se acordó realizar una consulta con la Contraloría de la universidad para abordar este caso.

Asimismo, los representantes estudiantiles indican que la universidad precisaría ante el Ministerio Público que no existe un delito relacionado con las acciones de protesta y que las diferencias entre estudiantes y autoridades se vienen abordando mediante el diálogo institucional.

Sin embargo, la FEPUC considera que estos puntos no quedaron suficientemente precisados en el comunicado publicado posteriormente por el Rectorado, por lo que decidió mantener la medida de protesta.

¿Qué dice la PUCP sobre la protesta?

En un comunicado publicado este jueves, el Rectorado de la PUCP confirmó que autoridades universitarias y representantes estudiantiles sostuvieron una reunión durante cuatro horas.

La universidad señaló que acudió al encuentro con disposición para asumir compromisos concretos respecto de los temas planteados por los estudiantes y afirmó que se alcanzaron "compromisos conjuntos".

No obstante, el Rectorado indicó que, cuando la propuesta fue trasladada al grupo de estudiantes que permanecía en las puertas del campus, esta no fue aceptada.

La PUCP lamentó que no se haya alcanzado un entendimiento y sostuvo que las diferencias deben ser procesadas mediante el diálogo y los mecanismos institucionales, sin afectar los derechos del conjunto de la comunidad universitaria.

En su pronunciamiento, la universidad también hizo referencia a una eventual intervención para restablecer el libre acceso al campus. En ese escenario, exhortó a las autoridades policiales a actuar respetando los derechos fundamentales y los protocolos correspondientes al uso de la fuerza.

"Reiteramos nuestra disposición a continuar conversando", señaló el Rectorado, que también remarcó que la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las actividades universitarias deben ser preservados por toda la comunidad.

Protesta continúa en el campus

Mientras no se concrete un nuevo entendimiento entre las partes, los estudiantes mantienen la restricción de algunos accesos de la PUCP.

La FEPUC sostiene que su protesta continuará hasta que los compromisos discutidos durante la reunión sean precisados y comunicados de manera clara. La universidad, por su parte, afirma que mantiene abierta la vía del diálogo para resolver las diferencias.