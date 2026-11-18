Fenómeno El Niño: Chiclayo instalará 18 buzonetas y motobombas para reducir riesgo de inundaciones en zonas críticas de la región El Gobierno Regional de Lambayeque destinará S/ 500 mil para la instalación de estas infraestructuras, que contarán con motobombas para acelerar el drenaje durante lluvias fuertes.

Chiclayo se prepara para las lluvias intensas construyendo 18 buzonetas en áreas vulnerables, como la urbanización Los Mochicas y Magisterial, para mejorar la evacuación de aguas pluviales.

Chiclayo se prepara para las lluvias intensas construyendo 18 buzonetas en áreas vulnerables, como la urbanización Los Mochicas y Magisterial, para mejorar la evacuación de aguas pluviales. Foto: composición LR

La preparación de Chiclayo ante posibles lluvias intensas contempla la construcción de 18 buzonetas en puntos identificados como vulnerables a las inundaciones. La intervención busca mejorar la evacuación de aguas pluviales y reducir las acumulaciones que suelen afectar distintas zonas urbanas durante la temporada de precipitaciones asociada al fenómeno El Niño.

El proyecto fue anunciado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo como parte de las medidas de prevención frente a posibles emergencias climáticas. Para su ejecución, el Gobierno Regional de Lambayeque asignará S/500.000. Las estructuras contarán con motobombas que permitirán acelerar el drenaje del agua cuando se registren lluvias de mayor intensidad.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Fenómeno El Niño: ¿En qué sectores de Chiclayo se construirán las 18 buzonetas para evacuar aguas pluviales?

La ubicación de las nuevas infraestructuras responde a la identificación de sectores que presentan dificultades para evacuar el agua de lluvia y registran antecedentes de aniegos. Entre los puntos considerados para la intervención se encuentran:

Urbanización Los Mochicas.

Urbanización Magisterial.

Avenida Elvira García y García.

Otros sectores críticos identificados por las autoridades locales.

La selección de estos lugares estuvo a cargo de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, que determinó los puntos prioritarios para ejecutar las medidas preventivas. Según informó la comuna, las 18 buzonetas se distribuirán estratégicamente en zonas donde las acumulaciones de agua representan un riesgo para los residentes y las actividades urbanas.

Estas estructuras consisten en pequeñas cámaras o pozos subterráneos de concreto que permiten inspeccionar las redes de alcantarillado o captar aguas pluviales. Su instalación estará acompañada de equipos de bombeo para facilitar la extracción y evacuación del agua durante las precipitaciones.