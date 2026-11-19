Magistrado Gutiérrez Ticse asegura que Burneo sí puede afrontar una denuncia constitucional por su condición de juez supremo

Magistrado Gutiérrez Ticse asegura que Burneo sí puede afrontar una denuncia constitucional por su condición de juez supremo Composición LR

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, explicó que sí procede presentar una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, debido a que él aún conserva su condición de vocal titular de la Corte Suprema.

"Solamente un vocal titular de la Corte Suprema puede ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones", explicó.

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En esa línea, el magistrado sostuvo que el titular del JNE conserva las facultades correspondientes a su cargo en el Poder Judicial. "Él es presidente en tanto en cuanto sea vocal de la Corte Suprema. Porque si no fuera así, podría ser hasta miembro, pero no podría ser presidente del jurado", manifestó.

Por ello, recordó que existe un pronunciamiento previo del TC sobre la posibilidad de presentar acusaciones constitucionales contra jueces supremos.

Gutiérrez Ticse también explicó que este procedimiento no representa necesariamente una sanción contra el funcionario denunciado, sino que forma parte de los mecanismos de control previstos en el ordenamiento constitucional.

"No pueden estar sujetos a denuncias penales como otros funcionarios que no requieren tener que pasar por el tamiz del Poder Judicial", indicó al referirse a las garantías que protegen a los altos funcionarios del Estado.

Consultado sobre la posibilidad de que el poder político intervenga en este tipo de procedimientos, el magistrado recordó que los integrantes del propio TC también han afrontado denuncias constitucionales durante el ejercicio de sus funciones.

"Es parte de la dinámica de los frenos y contrapesos que existen en el poder y en las instituciones del Estado", afirmó para RPP.

Asimismo, precisó que una acusación de esta naturaleza requiere una mayoría calificada en el Congreso para prosperar. Esto significa que la denuncia no puede avanzar únicamente con la voluntad de una bancada, sino que necesita reunir los votos exigidos para este tipo de decisiones.

Renovación Popular denunció constitucionalmente a Roberto Burneo

La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Roberto Burneo por la resolución que cerró el paso a Rafael López Aliaga para volver a la alcaldía de Lima, pese a que fue elegido primer regidor para el período 2027-2030.

El documento, suscrito por 12 parlamentarios, acusa a Burneo de presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de atribuirle supuestas infracciones a la Constitución. Renovación Popular exige su destitución e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

El cuestionamiento de la bancada dice que el JNE determinó que López Aliaga no podrá asumir la alcaldía ante una eventual vacancia, renuncia o ausencia del burgomaestre electo. Es decir, la resolución impide que el exalcalde utilice su nueva condición de primer regidor como una vía para una reelección encubierta.

Renovación Popular sostiene que el organismo electoral excedió sus competencias y aplicó una restricción que, según su interpretación, no está contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades. Con esta denuncia, la agrupación pretende que el Congreso evalúe la actuación del titular del JNE por una decisión que afectó directamente las expectativas políticas de López Aliaga.