Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 19 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este jueves 19 de noviembre.

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