Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 19 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este jueves 19 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este jueves 19 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora de acuerdo con los reportes oficiales sobre el temblor del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 19 de noviembre
Último sismo en Perú
REPORTE SÍSMICO:
IGP/CENSIS/RS 2026-0809
Fecha y Hora Local: 19/11/2026,00:03:37
Magnitud: 4.0
Profundidad: 24 km
Latitud: -15.25
Longitud: -76.03
Referencia: 94 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
Últimas noticias sobre Sismos en Perú
Buenos días, lectores de La República. Bienvenidos a la cobertura de las últimas noticias sobre sismos, temblores y terremotos en Perú.