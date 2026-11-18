El Niño Costero: ¿qué tan preparada está Lima para enfrentar lluvias intensas? Lima mantiene una capacidad limitada para enfrentar lluvias intensas debido a la falta de drenaje pluvial, la ocupación de zonas de riesgo y problemas de planificación urbana. Especialista plantea medidas urgentes para reducir el impacto de posibles emergencias.

Lima se prepara para una temporada de intensas lluvias debido a la Alerta de El Niño Costero, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en la capital y sus alrededores. | Difusión

Lima se prepara para una temporada de intensas lluvias debido a la Alerta de El Niño Costero, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en la capital y sus alrededores. | Difusión

Lima enfrenta una temporada en la que las lluvias intensas podrían generar mayores impactos debido a las condiciones de vulnerabilidad de la capital. Aunque la ciudad se encuentra en una zona árida y las precipitaciones suelen ser poco frecuentes, la ocurrencia de eventos extremos en las últimas décadas evidencia que la infraestructura y la planificación urbana requieren adaptarse a un escenario climático distinto.

El último Comunicado Oficial N.° 20-2026 del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), emitido el 13 de noviembre, mantiene la Alerta de El Niño Costero y señala que el fenómeno, iniciado en marzo de 2026, continuará con una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, para luego debilitarse progresivamente hasta julio de ese año.

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Esto significa que el riesgo para Lima no depende únicamente de cuánto llueva dentro de la ciudad. Las precipitaciones en las partes altas de las cuencas también pueden provocar un incremento de los caudales y aumentar el peligro de inundaciones en las zonas ubicadas aguas abajo.

De acuerdo con información de CENEPRED citada para este análisis, aproximadamente 2.278.267 personas están expuestas a un riesgo muy alto de inundación en la región Lima.

¿Qué tan preparada está Lima ante las lluvias?

La capacidad de preparación de Lima todavía es limitada. Una de las principales dificultades es que la ciudad históricamente no desarrolló una infraestructura de drenaje pluvial acorde con las necesidades que actualmente enfrenta, debido a su ubicación en una zona predominantemente árida.

Sin embargo, los cambios en los patrones climáticos y la ocurrencia de eventos de lluvias intensas han modificado las necesidades de la ciudad.

Entre las principales vulnerabilidades se encuentran la ocupación de quebradas y riberas, los sistemas de drenaje insuficientes, las viviendas construidas en zonas de riesgo y la falta de mantenimiento de infraestructura existente.

Además, vías y edificaciones que funcionan adecuadamente bajo las condiciones habituales de Lima pueden presentar problemas cuando enfrentan precipitaciones extraordinarias.

El problema, explica el especialista consultado, no es únicamente climático. También está relacionado con la manera en que Lima ha ocupado y planificado su territorio.

¿Qué obras deberían priorizarse?

En el corto plazo, una de las principales tareas es intervenir los puntos críticos antes de que ocurra una emergencia. Esto implica limpiar y descolmatar cauces, quebradas y estructuras de drenaje, además de revisar puentes, alcantarillas y vías que puedan quedar afectadas.

También se requiere garantizar rutas de evacuación y zonas seguras, así como fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y las alertas tempranas.

Estos mecanismos pueden permitir que las autoridades anticipen incrementos de caudal o posibles activaciones de quebradas y, de esa manera, reduzcan la exposición de la población.

No obstante, estas acciones tienen un alcance limitado. El mantenimiento y las intervenciones de emergencia pueden disminuir el riesgo, pero no solucionan la vulnerabilidad acumulada de la capital.

Para ello se necesitan medidas estructurales de mayor alcance, como la implementación de sistemas de drenaje pluvial, la recuperación de espacios de infiltración y el desarrollo de infraestructura destinada al control de inundaciones.

Estas obras requieren inversión y planificación sostenida, además de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

¿Qué pueden hacer los vecinos?

La preparación también empieza en las viviendas y los barrios. Debido a que en Lima predominan los techos planos, una de las recomendaciones es verificar que estos tengan una pendiente adecuada hacia los puntos de evacuación del agua.

También se debe realizar una limpieza periódica de canaletas y desagües, además de revisar grietas, filtraciones y otros puntos por donde podría ingresar agua durante una lluvia intensa.

Las conexiones eléctricas también requieren atención y los equipos que puedan resultar dañados por una eventual inundación deberían mantenerse protegidos.

En los barrios, las autoridades y vecinos deberían identificar las zonas que históricamente presentan inundaciones, definir rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro seguros.

La organización vecinal cobra especial importancia en estos escenarios para atender a personas que podrían requerir asistencia durante una emergencia, como niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

La recomendación es no esperar a que ocurra una emergencia para decidir por dónde evacuar o dónde refugiarse.

El reto de una Lima construida sobre zonas de riesgo

Uno de los problemas de fondo es el crecimiento desordenado de la ciudad. Durante décadas, Lima se ha expandido sobre territorios con condiciones naturales que no siempre han sido incorporadas en las decisiones de ocupación.

Por ello, uno de los cambios urgentes consiste en dejar de considerar el territorio únicamente como un espacio disponible para construir y reconocer sus características naturales y los peligros asociados.

El especialista plantea evitar nuevas ocupaciones en quebradas, cauces, fajas marginales y zonas declaradas de alto riesgo no mitigable.

También considera necesario incorporar los mapas de peligro y los escenarios climáticos en los instrumentos de planificación urbana.

Otro punto clave es recuperar espacios naturales capaces de infiltrar, almacenar o conducir el agua. La expansión de superficies impermeables, como el concreto, reduce la capacidad de la ciudad para absorber las precipitaciones y puede incrementar el volumen de agua que termina desplazándose por calles y vías.

Las lecciones que dejaron las sociedades prehispánicas

La preparación frente a eventos extremos tampoco implica necesariamente mirar únicamente modelos de otras ciudades. El territorio peruano cuenta con experiencias históricas de adaptación que pueden aportar algunas lecciones.

La evidencia arqueológica muestra que determinadas sociedades prehispánicas desarrollaron estrategias para convivir con eventos climáticos extremos, incorporando el conocimiento de las características del territorio y de sus dinámicas naturales.

Un ejemplo estudiado recientemente por investigadores universitarios se encuentra en el sitio Las Salinas de Chao, donde se han identificado estructuras que probablemente cumplían funciones relacionadas con la retención de flujos o escombros.

La lección, plantea el especialista, es que la ciudad no debería intentar simplemente "luchar" contra la naturaleza, sino comprender sus dinámicas y planificar considerando que los eventos extremos forman parte del territorio.

Para Lima, esto implica pasar de una respuesta centrada en atender la emergencia a una política permanente de prevención, mantenimiento, planificación territorial e infraestructura adaptada a los nuevos escenarios climáticos.