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Guayaquil vuelve a inundarse por segunda vez en una semana y deja más de 90 sectores afectados por las lluvias

La ciudad más poblada de Ecuador sufrió inundaciones por segunda vez en una semana. Las lluvias dejaron más de 90 sectores afectados y 21 puntos críticos, entre ellos Las Orquídeas y Sergio Toral 2.

La marea alta del río Guayas agrava el riesgo de nuevas inundaciones, mientras Santa Elena reporta comunidades aisladas y asistencia humanitaria para 100 familias
La marea alta del río Guayas agrava el riesgo de nuevas inundaciones, mientras Santa Elena reporta comunidades aisladas y asistencia humanitaria para 100 familiasFoto: composición LR/X
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Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, volvió a sufrir inundaciones por segunda vez en una semana. Una tormenta eléctrica dejó más de 90 sectores afectados por acumulación de agua, según el balance de Segura EP. Al menos 21 puntos presentaron anegamientos críticos, entre ellos Las Orquídeas y Sergio Toral 2.

El gerente general de Segura EP, Álex Anchundia, confirmó que durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se registraron más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones, además de deslizamientos de tierra. "Los organismos municipales permanecieron desplegados durante toda la emergencia", indicó el funcionario.

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El Inamhi había advertido sobre tormentas para Guayas durante el feriado. Un rayo impactó en el norte de la ciudad con una intensidad de 113.000 amperios, cuando lo habitual oscila entre 20.000 y 30.000, según los cálculos del organismo. La situación alteró las operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, con retrasos y desvíos de vuelos.

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Bomberos rescatan a familias atrapadas por las inundaciones

En Las Orquídeas, el desbordamiento de un canal obligó a los residentes a salir de sus casas o refugiarse en las plantas altas. El agua superó la altura de las rodillas en varios puntos. El Cuerpo de Bomberos desplazó personal de rescate y equipos, y recorrió la zona con botes inflables.

Dos adultas mayores y dos niños fueron auxiliados de un área que permanecía anegada. Los trasladaron a un lugar seguro, donde quedaron bajo el cuidado de familiares. También se reportaron caídas de árboles y un deslizamiento de material pétreo del cerro San Eduardo sobre una vivienda en la avenida Barcelona.

La titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, confirmó el fallecimiento de una persona y otra herida tras un deslizamiento que afectó varias viviendas en Flor de Bastión. Las familias damnificadas fueron trasladadas al alojamiento temporal Centro Pastoral Jesús del Buen Pastor, mientras en el CAMI Pascuales se entregaron kits de primera respuesta humanitaria.

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Marea alta eleva el riesgo de nuevas inundaciones en la ciudad

La Sala Situacional de Segura EP difundió la tabla de mareas para este lunes, elaborada con datos del Inamhi y el Inocar. El río Guayas alcanzará dos periodos de pleamar, con niveles de hasta 3,95 metros. La primera marea alta estaba prevista para las 0.29 a. m. y la segunda para las 12.53 p. m., con 3,64 metros.

Anchundia advirtió sobre la marea alta prevista desde la 1.00 p. m., condición que podría dificultar nuevamente la evacuación del agua. A ello se suman las descargas controladas del embalse Daule-Peripa, que comenzaron el sábado por precaución ante el aumento de su nivel, lo que agregó más agua al caudal del río Daule, afluente del Guayas.

El Inocar había advertido sobre la coincidencia de las precipitaciones con periodos de marea alta entre el 1 y el 4 de noviembre. Esa condición incrementa el riesgo de inundaciones en zonas costeras y estuarinas. El ECU 911 recordó a los conductores evitar circular por calles anegadas.

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Santa Elena reporta comunidades aisladas y familias afectadas

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en Santa Elena. Lozano reportó novedades principalmente en las parroquias Colonche y Manglaralto. En Colonche, las comunas Salanguillo, La Ponga, La Unión, Pueblo Nuevo y Loma Alta quedaron aisladas, mientras en Ceibitos se reportaron crecientes de ríos.

Gestión de Riesgos informó que se entregó asistencia humanitaria a 100 familias. En Manglaralto se registraron fuertes precipitaciones en varias comunas. Como medida preventiva, las autoridades establecieron un punto de encuentro en Dos Mangas y recomendaron a la población evitar cruzar ríos, quebradas o sectores inundados.

Ecuador registra 26 emergencias por lluvias en ocho provincias

Entre las 5.00 p. m. del 1 de noviembre y las 5.00 a. m. del 2 de noviembre se registraron 26 eventos adversos relacionados con las lluvias en ocho provincias, según el balance preliminar de Lozano. El Oro concentró ocho eventos y Guayas siete. Azuay y Los Ríos registraron tres cada una; Manabí, dos; y Loja, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, uno en cada provincia.

El balance preliminar deja 48 personas impactadas, 14 familias afectadas, 22 viviendas perjudicadas, un fallecido y un herido. Desde el 29 de agosto, cuando Ecuador entró en alerta roja por el fenómeno El Niño, se han registrado 993 eventos adversos en las 24 provincias, 156 cantones y 420 parroquias. Las inundaciones representan más de la mitad de las emergencias.

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