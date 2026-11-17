Al menos 14 muertos y más de 77.000 afectados acumula el fenómeno de El Niño en Ecuador desde la alerta roja nacional La situación es crítica en Guayas, donde el cantón Milagro enfrenta serias inundaciones y la falta de agua potable y alimentos. Al menos 1.000 personas fueron rescatadas por bomberos.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño dejaron 14 personas fallecidas y 77.510 perjudicadas en Ecuador desde el 29 de agosto, cuando el Gobierno declaró la alerta roja nacional. La emergencia ha provocado inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructuras, mientras numerosas familias permanecen aisladas y requieren asistencia.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) contabilizó 1.533 eventos adversos en las 24 provincias del país, con afectaciones en 166 municipios. De acuerdo con el organismo, 50.018 personas figuran como afectadas y 27.492 como damnificadas. Además, 21.201 viviendas registran daños y otras 94 quedaron destruidas. Las precipitaciones también comprometieron 29,63 kilómetros de carreteras, 29 puentes y 42 centros de salud.

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Esmeraldas concentra el mayor número de personas perjudicadas, seguida de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Manabí. Actualmente, 1.020 personas permanecen alojadas en diez albergues y refugios temporales.

Milagro, entre inundaciones y operaciones de rescate

En la provincia de Guayas, el cantón Milagro enfrenta una de las situaciones más graves. El desbordamiento de los ríos Milagro y Venecia, junto con el estero San Miguel, agravó las inundaciones desde el viernes y dejó sectores completamente anegados.

Las calles se convirtieron en canales por los que únicamente pueden circular embarcaciones de rescate. Los bomberos auxiliaron a alrededor de 1.000 personas, según el balance preliminar del subjefe del Cuerpo de Bomberos de Milagro, Alejandro Zanzzi, citado por el medio ecuatoriano Primicias.

La plataforma Alístate Ecuador, de la SNGR, registra 8.000 personas afectadas en este cantón y 22.073 en toda la provincia de Guayas.

Las familias enfrentan dificultades para conseguir agua potable, alimentos y productos básicos. Algunas decidieron abandonar sus viviendas, mientras otras permanecen en ellas por temor a perder sus pertenencias. En los sectores más inundados, los habitantes utilizan plataformas improvisadas para trasladar a niños, adultos mayores y enseres.

La acumulación de agua también provocó problemas sanitarios. En algunos sectores, las inundaciones alcanzaron las viviendas y llenaron los pozos sépticos, generando malos olores y condiciones de riesgo para sus habitantes.

Deslizamientos y carreteras bloqueadas

Las precipitaciones también provocaron daños en la infraestructura vial. En Santo Domingo de los Tsáchilas, un socavón destruyó parte de la avenida Esmeraldas y ocasionó el ingreso de agua a varias viviendas. El incidente, registrado el 16 de noviembre, obligó a evacuar preventivamente a una familia y bloqueó la circulación vehicular en ambos sentidos.

La afectación ya había sido reportada el 18 de octubre, pero las nuevas lluvias agravaron el deterioro de la calzada y prolongaron las restricciones en el sector.

A esta situación se suma el cierre de la vía Alóag-Santo Domingo, principal conexión entre la Costa y la Sierra, que permanece bloqueada desde hace casi dos semanas a la altura del kilómetro 83 por un deslave. Los trabajos de remoción de grandes rocas y escombros continúan sin una fecha definida para la reapertura.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó nuevas precipitaciones de intensidad variable para el 17 de noviembre, principalmente en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La emergencia mantiene bajo presión a las autoridades ecuatorianas, mientras las lluvias continúan comprometiendo la seguridad de las comunidades, los servicios básicos y las principales vías de comunicación del país.