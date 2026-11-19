Erick Delgado propuso requisito para la renovación de Hernán Barcos en Sporting Cristal: "Cada año es una carga más para el cuerpo" El exarquero de Sporting Cristal respaldó la continuidad de Hernán Barcos en el equipo celeste, pero propuso una renovación por seis meses debido a la edad del delantero.

El futuro de Hernán Barcos en Sporting Cristal empieza a generar debate de cara a la temporada 2027. El delantero argentino, quien ha sido fundamental en el tramo final del campeonato, podría mantenerse un año más en el conjunto rimense. Ante esta posibilidad, el exarquero celeste, Erick Delgado, habló en 'L1 Radio' y consideró que la renovación del 'Pirata' debería darse bajo una condición específica: un contrato por seis meses.

Erick Delgado destacó la trayectoria del 'Pirata', aunque remarcó que el desgaste físico aumenta con el paso de los años, más aún para un futbolista con la edad del atacante argentino. "¿Hernán Barcos ha tenido una carrera excepcional? No me cabe duda. ¿Renovación con 43 años? Cada año es una carga más para el cuerpo", sostuvo.

Erick Delgado propuso requisito para la renovación de Hernán Barcos en Sporting Cristal

El 'Loco' respaldó la continuidad de Hernán Barcos en Sporting Cristal, aunque sostuvo que la edad del atacante debería ser un factor determinante al momento de negociar su permanencia. "Yo sí le renovaría, ya hizo más de seis goles, pero por medio año", expresó el exarquero de la selección peruana.

Erick Delgado dejó en claro que el 'Pirata' podría aceptar una propuesta de renovación pero por un periodo más corto, incluso si inicialmente espera un contrato por todo el año. "¿Qué pasa si Cristal te dice 'yo puedo, pero solo seis'? ¿Vas a quedarte sin equipo? ¿Te retiras?", comentó el exguardameta.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

El siguiente duelo de Sporting Cristal será ante Cienciano el próximo domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Este partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo y es parte de la última fecha del Torneo Clausura.