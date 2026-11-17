Mario Vargas Llosa falleció el 13 de abril del 2025, hace más de un año. Y no sorprende que se siga hablando de él, tanto por la reedición de sus libros, publicaciones sobre su obra como por los eventos culturales que celebran su legado. Pero, tras su partida, surgió una preocupación más institucional, ya que el lugar que ocupaba en la Real Academia Española, la silla L, había quedado vacante y las especulaciones sobre quién la ocuparía resultaban más que razonables debido al peso cultural del nobel peruano.

El pasado domingo 15 de noviembre, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez tomó posesión de dicha silla. Ramírez ya había sido elegido como miembro de número de la institución el 21 de mayo de este año, convirtiéndose así en el primer escritor centroamericano en formar parte de la RAE. Ramírez es un estupendo escritor, una figura muy reconocida en su país y una voz sumamente crítica frente al gobierno de Daniel Ortega, que lo despojó de su nacionalidad en febrero del 2023. Además, es el último ganador de la Bienal de Novela Vargas Llosa (2025) con El caballo dorado (2023). De su obra, recomiendo Mentiras verdaderas (2001), en el que reúne sus charlas y conferencias sobre el oficio literario.

Video destacado ¡ESCÁNDALO EN MISA DEL PAPA! S/11 MILLONES PARA NADA Y PORKY NO SE DA POR VENCIDO | ARDE TROYA

La biografía polémica

En julio de este año, el hispanista británico Gerald Martin publicó la biografía del escritor, Mario Vargas Llosa. A Life, vía la editorial Bloomsbury. Desde “El izquierdista peruano que se enamoró de Margaret Thatcher” a “El legado de una superestrella literaria”, titulares de reseñas de The Guardian y The Financial Times, respectivamente, se exhibe un hilo común: la severidad del biógrafo al momento de evaluar el cambio ideológico de Vargas Llosa durante los años 70. De acuerdo con ambas recensiones, Martin juzga mucho a la persona y celebra la dimensión de trabajo de Vargas Llosa.

"Mario Vargas Llosa. A Life". Imagen: Difusión.

Gerald Martin y el grupo editorial que publica toda la obra de Vargas Llosa en español, Penguin Random House, habían firmado un contrato en el año 2013 por esta biografía. Gerald Martin es un especialista en el boom latinoamericano y es asimismo autor de la exitosa biografía, tras 17 años de investigación, sobre Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez. A Life (2008). Para escribir de la vida y obra de Vargas Llosa, el biógrafo se tomó más de una década. En otras palabras, es un biógrafo digno de la tradición de biógrafos a la que pertenece. Pese a que Vargas Llosa no estaba del todo entusiasmado con la idea de que Martin escribiera de su vida, le dio las facilidades para que pudiera investigar.

La biografía saldría publicada por el sello Debate de PRH. Pero Debate anuló el contrato de publicación a inicios de noviembre. La razón no es otra que lo representado va en contra de la imagen de uno de los autores capitales del grupo editorial. Pero no se trató de un acto de censura. Desde el punto de vista comercial, fue una decisión que obedece al sentido común. El desaire no duró muchos días, puesto que el 9 de noviembre se conoció, vía El País, que el Grupo Editorial Planeta publicará, mediante su sello Ediciones Deusto, el referido título de Martin.

La biografía en español está proyectada para el 2027. Se trata de una buena noticia porque Vargas Llosa es de interés público y esta apuesta editorial se corresponde con el renacimiento de Planeta, a nivel local e internacional, tras años de haber estado perdiendo por goleada las finales ante su rival PRH. El grupo editorial está contraatacando; no olvidemos que en octubre le quitó a PRH a una autora superventas, Isabel Allende. Así es el mundo editorial en las grandes ligas.