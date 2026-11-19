Carlos Bruce sobre decisión del JNE que impide reelección encubierta de López Aliaga: “Afectó los resultados” Bruce criticó al ente electoral por no haber emitido una decisión sobre la reelección encubierta antes del 4 de octubre. Sin embargo, calificó el fallo como "constitucional".

Carlos Bruce cuestionó al JNE por demorar su decisión sobre la reelección encubierta. Foto: Composición/LR | Composición LR

Carlos Bruce cuestionó al JNE por demorar su decisión sobre la reelección encubierta. Foto: Composición/LR | Composición LR

El excandidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, se pronunció sobre la demora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en emitir un pronunciamiento respecto a la reelección encubierta de Rafael López Aliaga y otros candidatos que buscaron mantenerse en sus cargos municipales en distintas localidades del país.

En diálogo con la prensa, Bruce calificó el fallo del JNE como "perfectamente constitucional y tardío". Reveló que, desde Somos Perú, le solicitaron al ente electoral que emita una decisión sobre el tema antes de los comicios.

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"Lamentablemente, se pronunciaron después de las elecciones. Si el pronunciamiento hubiera sido antes, los resultados hubieran sido otros, porque el señor López Aliaga no podía postular como alcalde, de acuerdo a la Constitución. Afectó los resultados", declaró.

"El Jurado ha tomado una decisión constitucional, pero totalmente en mal momento", acotó.

Bruce se refiere a denuncia constitucional contra Burneo

En otro momento, el burgomaestre de Santiago de Surco se refirió a la denuncia constitucional que presentó la bancada de Renovación Popular ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados contra el presidente del JNE, Roberto Burneo. Al respecto, el Bruce consideró que el partido "está en su derecho".

“El señor Burneo, efectivamente, cometió un error gravísimo en no pronunciarse al inicio de la elección como debió ser y lo hizo al final. Un pronunciamiento correcto, pero a destiempo. Tendrá que asumir las responsabilidades que le competan”, dijo.

En tanto, el alcalde comentó sobre la futura gestión de Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima. "Lima es una ciudad compleja. Creo que tiene ella un reto por delante y ha sido regidora antes, así que conoce el municipio y todos esperamos que haga un buen trabajo", opinó.