Aumento del caudal del río La Leche obliga a suspender trabajos de prevención ante El Niño en Lambayeque

El aumento del caudal del río La Leche obligó a suspender los trabajos de prevención y mantenimiento que vienen realizando en la ribera de esta afluente y en el puente La Leche

El aumento del caudal del río La Leche obligó a suspender los trabajos de prevención y mantenimiento que vienen realizando en la ribera de esta afluente y en el puente La Leche

El aumento del caudal del río La Leche encendió las alertas en Lambayeque. Las lluvias registradas en las zonas altas del valle provocaron un incremento del nivel del agua desde la tarde del martes 3 de noviembre, situación que obligó a suspender los trabajos de prevención y mantenimiento que ejecutaban el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y la concesionaria vial Iirsa Norte en la ribera del afluente y el puente La Leche, respectivamente.

En diálogo con La República, el alcalde del distrito de Íllimo, Juan Pablo Santamaría Sandoval, informó que ambas entidades paralizaron sus labores debido a que el ingreso de agua impide el desplazamiento seguro del personal y la maquinaria que participan en las intervenciones.

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“Se han suspendido las labores desde ayer (martes) porque la maquinaria y el personal no pueden ingresar (a trabajar dentro del río). Entonces, lo que se tiene que hacer es esperar que deje de venir el caudal para continuar con los trabajos, lo cual a veces lo veo complicado. Una vez que empieza a venir el agua, lo normal es que continúe (en aumento). Así sea poco, continúa esa tendencia”, declaró el burgomaestre.

El incremento del caudal representa una preocupación para las autoridades locales ante el escenario de lluvias asociado al fenómeno El Niño. Mientras se espera que las condiciones permitan retomar las intervenciones, el alcalde pidió al Gobierno nacional anticipar las medidas de respuesta frente a un eventual desborde e inundación.

Entre sus principales pedidos, Santamaría Sandoval planteó que se establezcan los mecanismos legales necesarios para habilitar automáticamente las instituciones educativas como albergues temporales, en caso de que las familias tengan que abandonar sus viviendas. “Ya deben existir todos los dispositivos legales para usar los colegios para las familias si así se requiere”, agregó.

Río La Leche podría afectar el Bosque de Pómac

El incremento del caudal también genera preocupación por sus posibles efectos sobre el patrimonio arqueológico de Lambayeque. La diputada Milagros Takayama advirtió que el avance del agua podría comprometer, en los próximos días, sectores de la zona arqueológica del Santuario Histórico Bosque de Pómac, donde se conservan importantes vestigios de la cultura Sicán.

El martes 3 de noviembre, el agua llegó hasta el sector de la bocatoma Sutton, durante una visita de fiscalización que realizó la parlamentaria junto al arqueólogo Carlos Elera.

“Tenemos que cuidar nuestras casas, nuestros hogares y nuestras familias, pero también tenemos que cuidar nuestro patrimonio cultural”, manifestó Takayama durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Ante este escenario, la congresista planteó evaluar la colocación de sacos terreros como una alternativa de protección que podría ejecutarse con mayor rapidez en los sectores expuestos al avance del río.

La suspensión de los trabajos preventivos y la preocupación por la posible afectación del Bosque de Pómac mantienen en alerta a las autoridades de Lambayeque, que esperan que las condiciones del caudal permitan retomar las intervenciones y evitar daños a las poblaciones cercanas y al patrimonio cultural de la región.