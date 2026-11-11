León XIV llegó al Perú: el papa vuelve a casa, al país donde desarrolló casi 40 años de labor pastoral

EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice