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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Sociedad

León XIV llegó al Perú: el papa vuelve a casa, al país donde desarrolló casi 40 años de labor pastoral

El pontífice recorrerá en papamóvil las avenidas Brasil, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, además del jirón Conde de Superunda, antes de llegar a Palacio de Gobierno, donde será recibido por la presidenta Keiko Fujimori.

El papa León XIV, Robert Prevost, llegó a Perú el 11 de noviembre, marcando su regreso tras más de 40 años de labor misionera en el país.
El papa León XIV, Robert Prevost, llegó a Perú el 11 de noviembre, marcando su regreso tras más de 40 años de labor misionera en el país.
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El Perú vuelve a recibir a Robert Prevost, esta vez como papa. León XIV aterrizó este miércoles 11 de noviembre, a las 5.01 p. m., en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Buenos Aires. Su llegada marca el regreso al país donde desarrolló casi cuatro décadas de labor pastoral, ejerció como obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana.

El pontífice será recibido por una comitiva encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, su segundo vicepresidente Miguel Torres y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. También participarán representantes de la Fuerza Aérea del Perú y obispos de la Iglesia católica. Como parte de la bienvenida, León XIV recibirá un saludo protocolar de diversas autoridades civiles y eclesiásticas en el Ala Aérea N.° 2 y presenciar una presentación del Coro Infantil de Sinfonía por el Perú.

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🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

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