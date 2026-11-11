León XIV llegó al Perú: el papa vuelve a casa, al país donde desarrolló casi 40 años de labor pastoral
El pontífice recorrerá en papamóvil las avenidas Brasil, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, además del jirón Conde de Superunda, antes de llegar a Palacio de Gobierno, donde será recibido por la presidenta Keiko Fujimori.
El Perú vuelve a recibir a Robert Prevost, esta vez como papa. León XIV aterrizó este miércoles 11 de noviembre, a las 5.01 p. m., en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Buenos Aires. Su llegada marca el regreso al país donde desarrolló casi cuatro décadas de labor pastoral, ejerció como obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana.
El pontífice será recibido por una comitiva encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, su segundo vicepresidente Miguel Torres y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. También participarán representantes de la Fuerza Aérea del Perú y obispos de la Iglesia católica. Como parte de la bienvenida, León XIV recibirá un saludo protocolar de diversas autoridades civiles y eclesiásticas en el Ala Aérea N.° 2 y presenciar una presentación del Coro Infantil de Sinfonía por el Perú.
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