Camión de cerveza pierde el control y provoca choque de siete vehículos: hay 15 heridos en Puno El accidente ocurrió en el ingreso a la ciudad. Entre los afectados hay una niña de 9 años y el conductor de una combi que trasladaba a más de 15 pasajeros.

Un choque múltiple en Puno dejó 15 heridos, tras un camión con carga de cerveza que perdió el control por fallas en los frenos. El accidente involucró a siete vehículos.

Un choque múltiple en Puno dejó 15 heridos, tras un camión con carga de cerveza que perdió el control por fallas en los frenos. El accidente involucró a siete vehículos. composición

Un choque múltiple registrado la mañana de este jueves dejó 15 personas heridas en el ingreso a la ciudad de Puno, luego de que un camión que transportaba un cargamento de cerveza perdiera el control presuntamente por una falla en los frenos. El accidente involucró a siete vehículos y afectó principalmente a una combi de la empresa Los Ángeles, que había llegado desde Juliaca.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 a. m., cuando el camión descendía por una pendiente y, según la información preliminar, presentó una falla en el sistema de frenos. El vehículo avanzó sin control e impactó contra la combi, que trasladaba a más de 15 pasajeros.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Entre los heridos se encuentra una niña de 9 años, cuyo estado de salud es reportado como delicado. También resultó herido el conductor de la combi, Hugo Mamani Paricahua, quien permanece en el área de emergencia del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

Combi de Los Ángeles fue una de las unidades más afectadas

Mamani Paricahua relató que se encontraba conduciendo cuando recibió un fuerte impacto en la parte posterior de su vehículo. Según contó, ese es el último recuerdo que tiene antes del accidente y actualmente continúa recuperándose de las lesiones ocasionadas por el choque.

Además de la combi, en el accidente estuvieron involucrados vehículos particulares y un taxi. Entre las unidades afectadas figuran un automóvil plomo de placa V5P-021, un automóvil azul de placa V7E-623, una camioneta Kia cerrada de placa V7W-172, un taxi Delfín azul acero y una camioneta blanca de placa Z7V-653.

Tras los impactos, el camión consiguió detenerse en la avenida. Parte de la carga quedó esparcida sobre la vía: las cajas de cerveza terminaron en la calzada y varias botellas se rompieron producto del impacto.

Heridos fueron trasladados a hospital de Puno

Luego del accidente, efectivos de la Policía Nacional, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y bomberos acudieron al lugar para auxiliar a los afectados.

Los 15 heridos fueron trasladados al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, donde reciben atención médica. Entre los casos que generan mayor preocupación se encuentran el de la menor de 9 años y el conductor de la combi.

Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y confirmar la causa de la falla que habría provocado que el camión perdiera el control.