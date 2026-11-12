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Ciencia

El sorprendente hallazgo en el antiguo Perú: los sacrificios masivos coincidían con El Niño, pero había poca violencia cotidiana

El estudio sugiere que la cercanía al océano permitió el acceso a recursos, lo que pudo reducir la presión por escasez y evitar el conflicto en estas comunidades.

Tucume fue un importante centro en el valle de Lambayeque, habitado por varias culturas. Foto: Christian Declercq
Tucume fue un importante centro en el valle de Lambayeque, habitado por varias culturas. Foto: Christian Declercq
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Las antiguas sociedades que habitaron el valle de Lambayeque, en la costa norte del Perú, protagonizaron grandes ceremonias de sacrificios humanos que, según investigaciones arqueológicas anteriores, coincidieron con periodos de intensas alteraciones climáticas asociadas con el fenómeno El Niño. Estos episodios llevaron a los especialistas a plantear que las inundaciones y la escasez de recursos también pudieron generar enfrentamientos entre los habitantes de la región.

Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Environmental Archaeology revela un panorama distinto sobre la vida cotidiana de estas comunidades. Tras examinar los restos óseos de 1.633 personas procedentes de 30 sitios arqueológicos, dos investigadores encontraron pocas señales de violencia interpersonal y tampoco identificaron una relación estadística entre las condiciones ambientales y el aumento de las agresiones o los accidentes.

Imagen de una lesión craneal perimortem por traumatismo contundente en la superficie anterior izquierda del hueso frontal, probablemente indicativa de un traumatismo interpersonal. Foto: Frontiers

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¿Qué relación tenían los sacrificios humanos con los fenómenos de El Niño?

Los sacrificios humanos formaron parte de algunas prácticas rituales de las antiguas sociedades del norte peruano. Investigaciones anteriores relacionaron estos episodios con periodos de fuertes lluvias e inundaciones asociados con El Niño, especialmente durante las etapas finales de los sistemas políticos Moche y Sicán.

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El Complejo Valle de Lambayeque, su ubicación en Perú y los sitios con restos óseos humanos estudiados. Foto: Frontiers

El Complejo Valle de Lambayeque, su ubicación en Perú y los sitios con restos óseos humanos estudiados. Foto: Frontiers

El bioarqueólogo Haagen Klaus, de la Universidad George Mason, explica que los gobernantes de ambas sociedades pudieron sostener su autoridad mediante la creencia de que tenían la capacidad de interceder ante las fuerzas naturales. Según el investigador, los sacrificios masivos previos al colapso de esos sistemas políticos pudieron representar intentos de restablecer el equilibrio con el mundo sobrenatural mediante la entrega de vidas humanas.

No obstante, esta asociación no demuestra que cada episodio de sacrificio ocurriera como respuesta directa a un fenómeno climático. La nueva investigación buscó determinar si esas situaciones de crisis también provocaron enfrentamientos fuera del ámbito ceremonial.

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¿Qué revelaron los restos óseos de 1.633 antiguos habitantes de Lambayeque?

Los investigadores Thomas Snyder, de la Universidad de Nueva York, y Haagen Klaus examinaron restos humanos que abarcan aproximadamente 3.000 años de historia, desde la cultura Cupisnique, surgida alrededor del 1500 a. C., hasta la etapa final del periodo colonial.

Dentro de la muestra, identificaron a 25 personas con lesiones traumáticas en el cráneo asociadas con conflictos interpersonales. Asimismo, encontraron 77 individuos con heridas en otras partes del cuerpo, relacionadas con accidentes. Para evaluar estos traumatismos, los especialistas contaron con restos suficientemente conservados de 1.519 personas.

Los resultados no mostraron una relación estadística entre la frecuencia de inundaciones vinculadas con El Niño, las lluvias en las tierras altas y los indicadores de violencia o accidentes. Este resultado contrastó con otros yacimientos andinos, donde los traumatismos craneales asociados con agresiones aparecen con mayor frecuencia.

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¿Por qué las sociedades de Lambayeque evitaban la violencia cotidiana?

Los autores plantean que la ubicación geográfica pudo desempeñar un papel importante. La cercanía al océano habría facilitado el acceso a recursos alimentarios alternativos y al intercambio comercial, factores que posiblemente redujeron la presión causada por las sequías y la escasez agrícola.

"Esto realmente demuestra que la violencia generalizada no es una respuesta inevitable al cambio climático", afirmó Snyder. El investigador también destacó que las comunidades de Lambayeque desarrollaron adaptaciones creativas frente a El Niño y las transformaciones climáticas durante miles de años.

Los especialistas también advirtieron que los sacrificios rituales no necesariamente reflejaban el comportamiento habitual de toda la población. Aunque existieron episodios de violencia ceremonial, los restos examinados no muestran que las agresiones se extendieran de manera generalizada a las relaciones cotidianas.

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