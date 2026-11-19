Cancillería destinó más de S/75 millones en servicios directos para la organización de los eventos en los que participó el papa León XIV. Foto: Andina

Cancillería destinó más de S/75 millones en servicios directos para la organización de los eventos en los que participó el papa León XIV. Foto: Andina

Cuando Susy Díaz Gonzales, dirigente indígena del pueblo Shipibo-Konibo, inició su discurso frente al papa León XIV, en Pucallpa, no se oyó nada. El audio del micro que le habían asignado fallaba. Lo mismo sucedió durante la presentación de una obra de teatro frente al sumo pontífice. A ello se le sumó la falta de protocolos y condiciones estructurales adecuadas para proteger a las personas de golpes de calor causados por una sensación térmica superior a los 40 grados.

En Pucallpa el gasto ascendió a S/15.367.396,00. Al igual que en la Base Aérea Las Palmas, la empresa Pow Sang Sonido y Luces también tuvo participación, pero esta vez fue contratada para ejecutar el servicio de alquiler y operación de grupos electrógenos y el tendido eléctrico e instalación de tomacorrientes en la Videnita y Yarinacocha por S/2.715.500,00, precisamente en el lugar donde se registraron las fallas técnicas.

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De acuerdo con periodistas que cubrieron la ceremonia en Pucallpa, desde un inicio se reportaron fallas con el sonido. Se presentó una obra de teatro al sumo pontífice. Sin embargo, el audio no fue óptimo, tanto así que provocó que personal del Vaticano cuestionara al sonidista por estas fallas.

Posteriormente, el inicio del discurso de la dirigente indígena Susy Díaz no se escuchó, pero se pudo solucionar a tiempo.

Tampoco hubo un correcto acondicionamiento para sobrellevar las altas temperaturas. No había zonas con sombra ni áreas ventiladas y el suministro de botellas de agua no fue tan continuo. Esto provocó que decenas de personas se desmayaran y quejas por parte de los asistentes.

Más gastos en Pucallpa

Además de Pow Sang, la cancillería contrató a la empresa Escarcena S.A.C. por el servicio de ambientación para la celebración de la santa misa en la explanada de la Videnita por S/6.668.576,00.

La empresa H.S Producciones tuvo participación en el servicio de alquiler e instalación de equipos en la Videnita por S/3.296.660,00.

Por último, se contrató a H.S Pro por S/2.686.660,00. Esta empresa dio el servicio de alquiler, instalación, configuración, operación y desmontaje de equipos multimedia para el malecón Puerto Callao, Yarinacocha y la plaza de armas de Pucallpa.

Al cierre de esta edición, La República corroboró que la Cancillería destinó S/75.835.742,98 para la organización de las actividades del Papa León XIV en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Pucallpa y Cusco, según los contratos registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Hasta el momento, el Gobierno responsabiliza a las empresas por los fallos.

Empresa Pow Sang deslinda responsabilidad

La empresa PowSang, encargada de los servicios de sonido y pantallas en determinados sectores de la misa del papa León XIV, se pronunció tras las fallas técnicas que afectaron a los asistentes durante la celebración del último lunes 16 de noviembre.

A través de un comunicado, la compañía deslindó responsabilidad sobre el suministro eléctrico de los equipos y precisó que ese servicio correspondía a otra empresa. "Nuestro trabajo fue brindar los servicios de sonido y pantallas. Estos equipos dependían de un suministro eléctrico que estaba a cargo de otra empresa y que no formaba parte de nuestros servicios".