Alerta máxima para inmigrantes legales e indocumentados | Agencias federales ayudan al ICE para arrestar a más de 500 personas en EE.UU.

Agencias federales ayudan al ICE para arrestar a más de 500 personas en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Agencias federales ayudan al ICE para arrestar a más de 500 personas en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó un operativo masivo que resultó en la detención de 500 inmigrantes indocumentados en Florida. Lo insólito no es que esta acción se llevara a cabo en tres días, sino que contó con la colaboración de más de cinco agencias de diferentes niveles, incluyendo las federales, estatales y locales.

ICE arrestó a más de 500 inmigrantes en Florida

De acuerdo con los reportes de 'N+ Univision', que se basó en un informe de 'Fox News' y en un comunicado oficial emitido por ICE, el operativo se realizó desde el 24 al 27 de agosto y contó con la participación de diversas agencias, entre ellas: Guardia Nacional de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El comunicado del ICE reveló que entre los detenidos se encuentran personas señaladas con presuntos delitos como intento de asesinato, violencia doméstica, posesión de drogas y agresión sexual. Estos señalamientos corresponden a acusaciones de las autoridades y no necesariamente implica que los detenidos hayan sido sentenciados por esos delitos.

Cabe mencionar que la operación vuelve a ubicar a Florida en el centro de la atención debido a las acciones migratorias del ICE y a las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos.

¿Qué inmigrantes fueron detenidos por el ICE?