Alerta máxima para inmigrantes legales e indocumentados | Agencias federales ayudan al ICE para arrestar a más de 500 personas en EE.UU.
El ICE detuvo a 500 inmigrantes indocumentados en Florida en un operativo realizado del 24 al 27 de agosto, con apoyo de múltiples agencias.
Hace unos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó un operativo masivo que resultó en la detención de 500 inmigrantes indocumentados en Florida. Lo insólito no es que esta acción se llevara a cabo en tres días, sino que contó con la colaboración de más de cinco agencias de diferentes niveles, incluyendo las federales, estatales y locales.
ICE arrestó a más de 500 inmigrantes en Florida
De acuerdo con los reportes de 'N+ Univision', que se basó en un informe de 'Fox News' y en un comunicado oficial emitido por ICE, el operativo se realizó desde el 24 al 27 de agosto y contó con la participación de diversas agencias, entre ellas: Guardia Nacional de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El comunicado del ICE reveló que entre los detenidos se encuentran personas señaladas con presuntos delitos como intento de asesinato, violencia doméstica, posesión de drogas y agresión sexual. Estos señalamientos corresponden a acusaciones de las autoridades y no necesariamente implica que los detenidos hayan sido sentenciados por esos delitos.
Cabe mencionar que la operación vuelve a ubicar a Florida en el centro de la atención debido a las acciones migratorias del ICE y a las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos.
¿Qué inmigrantes fueron detenidos por el ICE?
- Uno de los nombres más mencionados por el ICE en esta detención es la de Longin, un ciudadano haitiano de 28 años que, según las autoridades, se encontraba solicitando asilo. Él fue detenido durante una operación de la Oficina del Sheriff del condado de Lee y ahora está enfrentando cargos por delitos que incluyen asesinato en segundo grado, intento de asesinato, agresión sexual y robo con violencia.
- Noe Lux Castro de 24 años de nacionalidad guatemalteca también fue detenido por el ICE y según la agencia, él ingresó ilegalmente a Estados Unidos y durante el forcejeo con agentes, tomó el taser de uno de ellos. Castro ahora enfrenta cargos relacionados con resistencia y obstrucción a la autoridad.
- Otro detenido es también Olmen Noel Vargas-Mendoza, de 40 años, identificado por ICE como ciudadano hondureño. La agencia indicó que habría reingresado a Estados Unidos en tres ocasiones sin someterse a una inspección migratoria y que registra antecedentes relacionados con violencia doméstica.
- Por su parte, también está la situación de Marlon Rolando Calderón-Castellón, de 43 años, quien fue arrestado durante el operativo. De acuerdo con el ICE, el ciudadano hondureño posee antecedentes relacionados con agresión y posesión ilegal de drogas y habría reingresado a Estados Unidos sin someterse a una inspección migratoria.