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Sociedad

Indecopi multa con más de S/16.000 a agrupación musical por utilizar la marca de vodka Russkaya

La sanción impuesta por Indecopi también prohíbe a la agrupación musical continuar utilizando el nombre infractor, dado que podría generar confusión entre los consumidores.

Además de la multa, Soncco deberá dejar de usar los signos infractores y cubrir los costos del procedimiento, según la Resolución N.° 1217-2026/TPI-INDECOPI.
Además de la multa, Soncco deberá dejar de usar los signos infractores y cubrir los costos del procedimiento, según la Resolución N.° 1217-2026/TPI-INDECOPI.Foto: Andina/Russkaya/Composición LR
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Indecopi sancionó con una multa de 3 UIT, equivalente a S/16.500, a Ever Y. Soncco S. por utilizar un signo distintivo similar a la marca RUSSKAYA para identificar los servicios de una agrupación musical. La decisión fue adoptada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual tras declarar fundada la denuncia presentada por Grupo Iberoamericano de Fomento S.A.

El uso del signo cuestionado fue acreditado entre setiembre de 2024 y junio de 2026 mediante publicaciones en redes sociales y presentaciones abiertas al público. La resolución también estableció que el denunciado deberá asumir los costos y costas del procedimiento, además de dejar de utilizar los signos considerados infractores.

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Indecopi prohíbe a la agrupación musical usar el nombre Russkaya en sus servicios

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual determinó que la utilización de signos similares a RUSSKAYA podía generar confusión entre los consumidores. La marca pertenece al Grupo Iberoamericano de Fomento S.A. y se encuentra registrada para identificar bebidas alcohólicas, mientras que el signo cuestionado era empleado para distinguir servicios de una agrupación musical.

La resolución señaló que existe una conexión entre ambos ámbitos debido a que las empresas dedicadas a bebidas alcohólicas suelen participar en eventos y espectáculos musicales mediante actividades de promoción o auspicio. Bajo ese criterio, el uso de una denominación semejante podía llevar al público a considerar que existía algún vínculo entre la agrupación y la empresa titular de la marca.

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¿Por qué Indecopi sancionó a la agrupación musical con una multa de S/16.500?

Antes de la resolución, Ever Yuliño Soncco Soncco había solicitado el registro de la denominación AGRUPACIÓN RUSSKAYA EVER SONCCO. Sin embargo, esa solicitud fue denegada debido al riesgo de confusión con la marca RUSSKAYA registrada por el Grupo Iberoamericano de Fomento S.A.

Además de imponer la multa de 3 UIT, la Sala dispuso que Soncco Soncco no utilice los signos infractores para distinguir servicios de agrupación musical, ya sea de manera independiente o junto con otros elementos y sin importar el color empleado. La decisión corresponde a la Resolución N.° 1217-2026/TPI-INDECOPI, que también ordenó el pago de las costas y costos generados por el procedimiento.

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