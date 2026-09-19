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Sociedad

Caso Liceo Naval: escolares cumplirán medida en 'Maranguita' incluso si cumplen 18 años, precisa Pronacej

El director de Pronacej, Luis Vega, aclara que cumplir 18 años no implica un traslado automático a penal de adultos, según el sistema de justicia juvenil vigente.

Los seis escolares del Liceo Naval Almirante Guise permanecerán en 'Maranguita', tras orden judicial de internamiento por cuatro meses por presunta agresión sexual a un compañero.
Los seis escolares del Liceo Naval Almirante Guise permanecerán en 'Maranguita', tras orden judicial de internamiento por cuatro meses por presunta agresión sexual a un compañero.Foto: Andina
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Los seis escolares del Liceo Naval Almirante Guise permanecerán en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, luego de que el Poder Judicial ordenara cuatro meses de internamiento preventivo mientras continúan las diligencias por la denuncia de presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años.

El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, precisó que alcanzar los 18 años durante el proceso no genera un traslado automático a un establecimiento penitenciario para adultos. La medida aplicada corresponde al sistema de justicia juvenil y se mantiene durante el plazo determinado por la autoridad judicial.

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Pronacej explica por qué los escolares no serán trasladados a un penal de adultos al cumplir 18 años

Vega señaló que el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente establece que quienes reciben una medida socioeducativa deben cumplirla dentro de un centro juvenil hasta la fecha fijada por el juez. Por ello, si alguno de los seis escolares alcanza la mayoría de edad durante el periodo correspondiente, continuará en ‘Maranguita’ mientras permanezca vigente la disposición judicial.

El funcionario también indicó que los adolescentes ingresaron inicialmente al programa de nivel 1. Las evaluaciones realizadas por los equipos técnicos determinarán posteriormente el nivel de atención que corresponde a cada uno. Además, aclaró que el internamiento preventivo no representa una declaración de responsabilidad, debido a que los seis permanecen como investigados mientras avanzan las diligencias fiscales y judiciales.

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Estas son las reglas de visitas, evaluaciones y actividades para los escolares en ‘Maranguita’

Durante el internamiento, los adolescentes deben cumplir las disposiciones internas del centro juvenil, incluidos los horarios y las actividades establecidas. Los familiares directos registrados podrán realizar visitas de acuerdo con las condiciones fijadas por el establecimiento y previa orientación de los trabajadores sociales y equipos técnicos.

Los escolares también serán sometidos a evaluaciones médicas y técnicas para determinar su atención dentro del sistema juvenil. Quienes se encuentren en edad educativa continuarán con actividades académicas, además de participar en talleres formativos e intervenciones psicológicas y sociales según sus necesidades. La defensa legal mantiene su derecho a comunicarse con los investigados y acudir al centro previa coordinación con la dirección.

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