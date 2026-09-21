La periodista Milagros Leiva reveló en vivo el nombre del menor víctima de presunta agresión sexual en el colegio Liceo Naval durante la emisión del programa 'Esta noche' del viernes 18 de septiembre. Pese a que diversas entidades y sectores de la ciudadanía exigieron una sanción ejemplar contra la conductora de Panamericana Televisión por vulnerar la reserva de la identidad del afectado, la madre del menor decidió no denunciarla legalmente tras aceptar las disculpas públicas que la comunicadora le ofreció en televisión.

A través de una carta leída en su última edición dominical y compartida en sus redes sociales, la exfigura de Willax agradeció a la madre del niño por haber aceptado sus disculpas, reiterando que la mención del nombre fue un acto involuntario. En el mismo pronunciamiento, la comunicadora dirigió un mensaje a los detractores y críticos que cuestionaron su labor periodística en los últimos días, en medio de las exigencias públicas para que se apliquen medidas disciplinarias por el caso.

Carta de madre de menor agredido en Liceo Naval.

Madre del menor agredido en Liceo Naval no denunciará a Milagros Leiva

La madre del menor, identificada como G.M., dirigió una carta para Milagros Leiva, luego del inoportuno incidente protagonizado por la conductora de 'Esta noche' en su programa de Panamericana Televisión. Según señaló, no denunciará a la periodista y la instó a sumarse en su búsqueda por encontrar justicia para su hijo.

“Quiero ser muy clara: no existe de mi parte ninguna intención de iniciar acciones en su contra por lo ocurrido. Entiendo que, en medio de la presión mediática y la rapidez con la que se manejan estos casos, pueden darse errores involuntarios. Por ello, lejos de buscar confrontación, considero que este es un momento clave para sumar esfuerzos”, indicó al inicio de la misiva.

“Por eso, más que vernos en posiciones opuestas, me gustaría que usted pueda ser una aliada en este proceso. Su voz, su espacio de alta audiencia puedan contribuir de manera decisiva a que se investigue a profundidad y se escuche a todas las partes y, sobre todo, se proteja a mi menor hijo”, sentenció.

Milagros Leiva responde a carta de madre del menor agredido en Liceo Naval

“Mil gracias señora por su noble corazón y por recibir mis disculpas, por perdonarme”, expresó Milagros Leiva en su cuenta oficial de Instagram. La periodista señaló que nunca fue su intención vulnerar algún derecho del menor y enfatizó que siempre buscará justicia por quienes lo necesitan.

Además, la conductora de 'Esta noche' no perdió la oportunidad de mandar un contundente mensaje a todos sus críticos. Estos pidieron una severa sanción para ella. “A mis detractores y odiadores no pierdan el foco. Yo no soy el centro de esta historia de horror; el objetivo principal es que todos los responsables de esa espantosa agresión sexual paguen por su delito”, indicó.