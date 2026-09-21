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Cine y series

Robbie Williams: la estrella del pop británico en Lima

Conciertos. Con la banda británica The Lottery Winners como invitada especial, la voz de 'Millennium' y 'Angels' tendrá dos presentaciones en Perú como parte de la gira por su decimotercer álbum Britpop.

El cantante se presenta por primera vez en Lima.
El cantante se presenta por primera vez en Lima.AFP.
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A más de un año del estreno de la película Better Man, un relato biográfico, Robbie Williams se presentará por primera vez en Lima. Según lo que va de su gira mundial, en su repertorio estarán Rocket y Supreme, pero abriría el concierto con Let Me Entertain You y cerrará con Angels.

PUEDES VER: El efecto Dua Lipa: repasamos su primer concierto en Lima

El músico británico aterrizará en Perú después de su presentación en Colombia. La primera fecha anunciada en Lima está agotada desde hace meses. “Lo que hacemos antes de los espectáculos es una pequeña fiesta previa a la discoteca”, ha dicho a la BBC, Karl Brazil, la persona detrás de los espectáculos de Robbie Williams. “Tenemos una lista de reproducción y nos juntamos en una habitación con luces intermitentes. Para cuando subimos al escenario, parece que hemos estado juntos en una recepción de boda, ¡es fantástico!”.

Brazil también señaló que el setlist nunca está confirmado al 100%. “Si alguien compra una entrada para un concierto, tiene que escuchar los grandes éxitos, así que, por supuesto, nos aseguramos de que la lista de canciones sea la adecuada para cada territorio. Porque Rob es muy famoso en todas partes. Treinta años de música, hay que asegurarse”.

La nueva etapa de su carrera llega con el álbum Britpop que ha definido como la producción “que quería hacer cuando dejé Take That”, la agrupación que lo llevó a la fama. A la vez, ha comentado que el disco lanzado a inicios de 2026 es la celebración de “una época dorada para la música británica”.

Nacido el 13 de febrero de 1974, Williams ha reconocido los altibajos de su carrera y de su vida personal. En Better Man, dirigido por Michael Gracey de El Gran Showman, muestra desde su infancia, la audición para la boyband y el ascenso de su carrera como solista y los excesos.

La película tuvo un recorrido por los festivales. Se estrenó en el Festival de Cine de Telluride y en Toronto. En las entrevistas, Williams reconoció que fue la paternidad lo que le dio un giro a su vida. “El mundo empezó a tener sentido porque había estado huyendo de la responsabilidad y debería haber estado corriendo hacia ella. Y cuando todo dejó de ser sobre mí y empezó a ser sobre almas preciosas, empecé a darme cuenta de que tengo el mejor trabajo del mundo”.

Este año, tras el anuncio de su gira mundial, declaró que a pesar de que sigue siendo una figura mediática, está reconciliado con esa fama porque no siente el asedio. “Ya no hay nadie en mi puerta intentando sacarme fotos las 24 horas del día, ni intentando colocar micrófonos ocultos en mi casa, ni intentando hackear mi teléfono. Nada de eso sucede ya. Esto es justo lo que imaginaba cuando empecé mi aventura a los 16 años; lo estoy pasando de maravilla”.

El regreso a Latinoamérica

El primer concierto de Robbie Williams en Perú coincide también con dos décadas de ausencia de Latinoamérica. En Lima, la banda británica The Lottery Winners abrirá los conciertos del 23 y 24 de septiembre en Arena 1.

Sin embargo, aunque está en un momento importante en su carrera —cantó en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol con Nicole Scherzinger y, en 2025, en la final de la Copa Mundial de Clubes junto con Laura Pausini— ha revelado un reciente diagnóstico. “Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo. Ahora es mi salvoconducto, y por todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’. Con el TDAH puedes concentrarte al 1000% en algo, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes. Pregúnteles a mis hijos”,

En medio de los altibajos, en los planes del cantante está crear escuelas profesionales. “Quiero crear una universidad del entretenimiento y ya tengo el programa de estudios en mente. Sería una gran revancha para la educación que alguien que salió de la escuela con una nota no superior a un suspenso pudiera entrar y revolucionar la educación”.

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