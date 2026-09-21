Tras su muerte, otros padres han denunciado casos de acoso y extorsión en el mismo colegio. La UGEL intervendrá en la institución y otros seis colegios de la región por riesgo de violencia escolar.

Tras su muerte, otros padres han denunciado casos de acoso y extorsión en el mismo colegio. La UGEL intervendrá en la institución y otros seis colegios de la región por riesgo de violencia escolar. Foto: composición LR/Difusión

Milan T. Q., un adolescente de 13 años del colegio Santa Isabel de Huancayo y apasionado del ciclismo de montaña, falleció el 21 de agosto, semanas antes del polémico caso en Liceo Naval, luego de ser herido con un arma blanca durante un enfrentamiento entre estudiantes. El ataque ocurrió cuando el menor había salido de su vivienda para encontrarse con unos amigos y, según las primeras investigaciones, terminó involucrándose en una pelea cerca a la avenida Ferrocarril, en la región de Junín.

Gravemente herido en el pecho, el escolar fue evacuado a un centro médico, donde falleció poco después. Las pesquisas policiales llevaron a la identificación del presunto agresor, un joven de 17 años para quien la justicia ha dispuesto cuatro meses de internamiento preventivo mientras avanzan las investigaciones.

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Violencia escolar en Huancayo: las denuncias de bullying que antecedieron a la muerte de un adolescente

Tras el trágico desenlace, la familia de Milan reveló que el menor sufría acoso escolar. Su padre declaró a la prensa local que apenas quince días antes del ataque se vieron obligados a trasladarlo de institución educativa, precisamente para protegerlo del hostigamiento continuo al que era sometido.

Entre los hechos denunciados por el progenitor figuran sistemáticos actos de extorsión y violencia física por parte de alumnos de grados superiores. Según su testimonio, estos le arrebataban sus prendas de vestir, como su sombrero, para exigirle entre S/1 y S/2 a cambio de devolvérselas.

Las agresiones continuaban en el transporte escolar, donde solían golpearlo si se negaba a entregar dinero. El padre recordó además haberlo visto con el rostro contusionado semanas atrás; aunque en su momento el menor justificó la lesión como un accidente, hoy la familia la atribuye al acoso sistemático que padecía.

La familia sostuvo que los actos de acoso fueron informados previamente a un docente del plantel, visita que quedó registrada en el colegio. No obstante, el padre denunció que las autoridades educativas no implementaron medidas efectivas para salvaguardar la integridad de su hijo.

Las investigaciones identifican a un joven de 17 años como el presunto agresor, quien enfrenta cuatro meses de internamiento preventivo.

Caso de bullying a Milan no era el único: madres denuncian acoso y extorsiones en colegio de Huancayo

Tras el fallecimiento de Milan, otros padres de familia del colegio Santa Isabel sumaron sus voces de protesta y revelaron hechos similares. Diversos testimonios afirman que estudiantes de menor edad sufren la exacción de "cupos" de S/1 para poder utilizar espacios de la escuela o participar en actividades durante el recreo. Inclusos, una madre de familia aseguró que su hijo le reportó este tipo de amedrentamientos desde años anteriores.

“Me da pena que las autoridades no tomaren en cuanta a la mamá de la víctima. Deben de levantar una acta. Aquí también ha habido acoso a otros niños”, sentenció una madre de familia.

Ante las denuncias de extorsión, la UGEL Huancayo intervino la institución educativa Santa Isabel. Aunque la entidad afirmó no tener registros previos sobre el cobro de "cupos", anunció el despliegue de un equipo de convivencia escolar para coordinar acciones de contención junto a la Policía Nacional.

Asimismo, las autoridades educativas identificaron otros seis colegios de la provincia con alto riesgo de violencia y grescas estudiantiles: Politécnico Regional del Centro, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru, María Inmaculada, Nuestra Señora de Cocharcas y Mariscal Castilla, los cuales serán sometidos a intervenciones preventivas prioritarias.

A un mes del crimen, los padres de Milan no solo exigen la máxima sanción penal para el agresor de 17 años, sino que se esclarezca la participación de otros estudiantes en la gresca y se determinen las responsabilidades del colegio por no haber frenado el acoso sistemático que sufría el menor.