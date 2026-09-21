Pese a la llegada de la primavera: lloviznas y fuertes vientos afectarán a Lima y 4 regiones este martes 22

El evento meteorológico abarca los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, con acumulados de hasta 3 milímetros diarios en algunas zonas.

El evento meteorológico abarca los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, con acumulados de hasta 3 milímetros diarios en algunas zonas. Foto: Andina/Composición LR

Lima y otras cuatro regiones de la costa centro y sur registrarán lloviznas este martes 22 de setiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El evento también alcanzará al Callao y estará acompañado por un incremento en la velocidad del viento, además de condiciones de cielo cubierto en sectores próximos al litoral.

El pronóstico comprende los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. El Senamhi indicó que las precipitaciones forman parte de un periodo que comenzó este domingo 20 y que también incluye el lunes 21, aunque para este martes se mantienen las condiciones previstas en la costa centro y sur.

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Senamhi prevé lloviznas, neblina y vientos fuertes en Lima y otras cuatro regiones

Para este martes 22, los acumulados previstos alcanzarán cerca de 1 milímetro por día en la costa de Lima e Ica. En la costa de Arequipa se esperan valores próximos a 2 milímetros diarios, mientras que en Tacna y Moquegua los registros podrían acercarse a 3 milímetros por día.

Las condiciones meteorológicas también estarán acompañadas de nubosidad, niebla y neblina en zonas cercanas al litoral. Estos fenómenos podrían presentarse principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, periodo en el que también aumentaría la sensación de frío. El viento tendrá una mayor velocidad durante el desarrollo del evento.

Indeci recomienda reforzar viviendas y tomar precauciones ante el mal tiempo

Ante las condiciones previstas para este martes, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población adoptar medidas preventivas. Entre ellas figura revisar y reforzar los techos de las viviendas, así como mantener despejadas las rutas de evacuación y verificar que estén correctamente señalizadas.

Las autoridades también aconsejaron desconectar y mantener alejados los artefactos eléctricos ante la presencia de agua y conducir con precaución, debido a que la lluvia puede reducir la visibilidad y aumentar el tiempo de frenado. Además, se recomendó contar con un sistema de alerta temprana y tener preparado el Plan Familiar de Emergencias.