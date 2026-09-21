Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

China Polo: reporteros cuentan todo en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Espectáculos

Ethel Pozo reacciona indignada ante vídeo de alumnos investigados por agresión en un chifa tras el delito: "Sin ningún sentimiento de culpa"

Ethel Pozo muestra su indignación tras conocer que los responsables de la transgresión cometida en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, fueron captados comiendo en un chifa una hora después de haber perpetrado el hecho.

Agresores del caso Liceo Naval transitarían su condena en ‘Maranguita’ tras cumplir la mayoría de edad. / Composición LR / YouTube
Agresores del caso Liceo Naval transitarían su condena en ‘Maranguita’ tras cumplir la mayoría de edad. / Composición LR / YouTube
google iconLa República en Google

Ethel Pozo mostró su enfado durante su programa de streaming 'Sin más que decir', al mencionar que los victimarios implicados en el caso Liceo Naval fueron captados por una cámara comiendo un chifa tras una hora de cometer el delito: "Me a aterrado ver como han salido en la cámara de seguridad de un chifa, estos jóvenes que cometieron este delito horroroso. Se fueron a comer chifa sin ningún sentimiento de culpa de haberle, probablemente destruido la vida a un joven que tiene los mismos derechos a ser feliz igual que ellos ".

Según el video divulgado por el programa 'Panorama', uno de los victimarios implicados en el caso, muestra ademanes del crimen realizado. Asimismo, sus demás compañeros manifiestan tranquilidad luego de cometer el acto. Asimismo, el material proporcionado por el noticiero de Panamericana Televisión captó como los victimarios llegaron al restaurante, durante las 5.18 p. m., una hora después de ejecutar el crimen, donde se puede ver cómo comen en el restaurante entre risas durante una hora. Según un testimonio, uno de los implicados le escribió al afectado dentro del establecimiento, para comentarle que cuide su salud y que él no participó en el acto. 

Mientras que los implicados del delito fueron a comer, la víctima en un estado desestabilizado, acudió sola a la clínica Auna, lugar donde se encontró con su madre. En base a las testificaciones del caso algunos de los partícipes quedaron en no hablar del hecho, otros comentaron que se debería atender con alguien. 

Puedes ver

Panamericana TV lanza comunicado tras error de Milagros Leiva, pero no revela sanción

lr.pe

Implicados en el caso Liceo Naval están recluidos en el ‘Maranguita’

Solo seis de los diez implicados en el caso de Liceo Naval, cumplirán internamiento preventivo en el centro Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’. La medida dicta cuatro meses de reclusión para los implicados, mientras duran las investigaciones del caso.

Asimismo, el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, comentó que pese a que los victimarios alcanzaran la mayoría de edad, no serían trasladados a un establecimiento penitenciario para adultos, ya que la medida aplicada corresponde al sistema de justicia juvenil y permanece durante el plazo determinado por la autoridad judicial.


Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ethel Pozo reacciona indignada ante vídeo de alumnos investigados por agresión en un chifa tras el delito: "Sin ningún sentimiento de culpa"

Las principales cadenas de EE. UU. suspenden la cobertura sobre Trump en protesta por el veto a CNN y más medios

Dos ataques con explosivos afectan viviendas en Arequipa: atentados serían por control del cobro de cupos

Espectáculos

Exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, expone a Naldy Saldaña y revela que estuvo con otros integrantes de la orquesta

Jefferson Farfán suelta polémico comentario al ver el entrenamiento de su hijo Adriano en el pádel: "No entiendo ni m..."

Madre de menor agredido en Liceo Naval perdona a Milagros Leiva por revelar identidad de su hijo y periodista manda firme mensaje

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso 'La China Polo': Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados

Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"

Debate municipal 2026 EN VIVO: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima este 21 de septiembre