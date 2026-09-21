Ethel Pozo mostró su enfado durante su programa de streaming 'Sin más que decir', al mencionar que los victimarios implicados en el caso Liceo Naval fueron captados por una cámara comiendo un chifa tras una hora de cometer el delito: "Me a aterrado ver como han salido en la cámara de seguridad de un chifa, estos jóvenes que cometieron este delito horroroso. Se fueron a comer chifa sin ningún sentimiento de culpa de haberle, probablemente destruido la vida a un joven que tiene los mismos derechos a ser feliz igual que ellos ".

Según el video divulgado por el programa 'Panorama', uno de los victimarios implicados en el caso, muestra ademanes del crimen realizado. Asimismo, sus demás compañeros manifiestan tranquilidad luego de cometer el acto. Asimismo, el material proporcionado por el noticiero de Panamericana Televisión captó como los victimarios llegaron al restaurante, durante las 5.18 p. m., una hora después de ejecutar el crimen, donde se puede ver cómo comen en el restaurante entre risas durante una hora. Según un testimonio, uno de los implicados le escribió al afectado dentro del establecimiento, para comentarle que cuide su salud y que él no participó en el acto.

Mientras que los implicados del delito fueron a comer, la víctima en un estado desestabilizado, acudió sola a la clínica Auna, lugar donde se encontró con su madre. En base a las testificaciones del caso algunos de los partícipes quedaron en no hablar del hecho, otros comentaron que se debería atender con alguien.

Implicados en el caso Liceo Naval están recluidos en el ‘Maranguita’

Solo seis de los diez implicados en el caso de Liceo Naval, cumplirán internamiento preventivo en el centro Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’. La medida dicta cuatro meses de reclusión para los implicados, mientras duran las investigaciones del caso.

Asimismo, el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, comentó que pese a que los victimarios alcanzaran la mayoría de edad, no serían trasladados a un establecimiento penitenciario para adultos, ya que la medida aplicada corresponde al sistema de justicia juvenil y permanece durante el plazo determinado por la autoridad judicial.



