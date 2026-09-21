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Política

Ministro Marco Vinelli suspende su viaje con Keiko Fujimori a Estados Unidos por avance del fenómeno El Niño

El motivo es que el fenómeno El Niño "se estaría adelantando" en la zona norte del país, según anunció el ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Lo que se tenia pronosticado para diciembre, comenzará a impactar la próxima semana según el Midagri. Foto: Composición/LR
Lo que se tenia pronosticado para diciembre, comenzará a impactar la próxima semana según el Midagri. Foto: Composición/LR
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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, suspendió su viaje a Estados Unidos como parte de la comitiva que acompañaría a la presidenta Keiko Fujimori a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante una entrevista con Panorama, Vinelli aseguró que el principal motivo es que el fenómeno El Niño "se estaría adelantando".

"He recibido una alerta de lluvias en el norte del país para la próxima semana; eso reflejaría que El Niño se estaría adelantando. (...) Siempre esperamos que no suceda nada (...). Me estoy quedando para poder responder a las personas que resulten posiblemente afectadas por estas lluvias adelantadas", declaró en diálogo con el medio local desde el río Piura.

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Sin embargo, a pesar de que existen 1.700 puntos críticos que serían impactados a nivel nacional, Vinelli aseguró que solo se están atendiendo 536.

"No se van a poder realizar ahora. Nosotros hemos llegado el 28 de julio y rápidamente hemos empezado a tomar decisiones para poder ejecutarlos. Nosotros tenemos un plan de preparación para la emergencia. En el plan de preparación para la emergencia está que, por ejemplo, el Indeci ya identificó 250 puntos donde se van a poner albergues.

Por su parte, el titular del Midagri señaló que se han comprado alimentos no perecibles y que el Ejército tiene 13.000 efectivos para atender la emergencia, así como 19 helicópteros y buques. En esa misma línea, indicó que Estados Unidos envió 1.000 camas para las personas damnificadas en Paita, Tumbes y Piura.

Además, Vinelli manifestó que el Gobierno ordenó el traslado inmediato de maquinaria pesada, motobombas e hidrojets a Tumbes. Asimismo, precisó que en Piura el sector Agricultura realiza labores de limpieza y desbosque en el cauce del río. Según explicó, estas intervenciones registran un avance del 58% en los cinco kilómetros considerados más vulnerables del tramo urbano.

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"En 50 días hemos limpiado, primero desboscado, hemos sacado todos los árboles que había y luego lo que hemos hecho es sacar la arena", expresó.

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