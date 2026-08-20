Es falso que la antena retirada en La Molina fuera un arma electromagnética capaz de causar enfermedades: la sentencia del TC no acreditó un riesgo para la salud

LO FALSO:

A raíz del retiro de una antena en La Molina, circulan en redes sociales publicaciones que presentan las antenas de telefonía móvil como parte de una supuesta arma electromagnética disfrazada de tecnología 5G y capaz de provocar enfermedades.

LO VERDADERO:

El Tribunal Constitucional ordenó retirar la antena en La Molina por razones vinculadas a las condiciones de su instalación y al derecho a un medioambiente equilibrado, no porque determinara que fuera un arma electromagnética o que causara enfermedades.

La sentencia señala que no se presentaron indicios razonables y suficientes para acreditar que la estación generara un riesgo de exposición radioeléctrica capaz de afectar la salud, la vida o el medioambiente.

En redes sociales circulan publicaciones que relacionan la orden del Tribunal Constitucional de retirar una antena de telefonía móvil en La Molina con una supuesta arma electromagnética disfrazada de tecnología 5G. Los posts afirman que este tipo de infraestructura puede provocar enfermedades y sustentan sus declaraciones en una patente estadounidense sobre armas electromagnéticas y en fallos judiciales relacionados con la exposición a radiofrecuencia.

Publicación viral en redes. Foto: Facebook

El post con mayor interacción se encuentra en Facebook y está acompañado de un video del retiro de la antena 5G en La Molina. La publicación alcanza 150.000 visualizaciones, 4.000 'Me gusta', 790 comentarios y ha sido compartida en más de 4.100 oportunidades.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El retiro de la antena 5G en el distrito de La Molina no estuvo relacionado con un riesgo para la salud. La sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó retirar la estructura señala que la medida respondió a razones vinculadas al derecho a un medioambiente equilibrado y a las condiciones en las que fue instalada. Además, la resolución indica que no se presentaron indicios razonables y suficientes que acreditaran que la estación generara un riesgo de exposición capaz de afectar la salud, la vida o el medioambiente.

Resolución del Tribunal Constitucional. Foto: Tribunal Constitucional

Las publicaciones virales también citan la patente estadounidense US7051636B1, titulada “Electromagnetic weapon”. Dicho documento describe un sistema militar que utiliza antenas coordinadas para concentrar energía electromagnética destinada a destruir equipos electrónicos. Sin embargo, la patente no señala que este sistema haya sido diseñado para provocar enfermedades o afectar la salud de las personas. Por el contrario, plantea esta tecnología como una alternativa para neutralizar objetivos electrónicos y reducir los daños colaterales y las lesiones que podrían generar otros métodos. Además, la patente no establece ninguna relación con las antenas de telefonía móvil ni con la tecnología 5G. Por ello, su existencia no demuestra que las antenas de telefonía móvil sean armas electromagnéticas.

Descripción de la patente traducida al español. Foto: Google Patentes

El post también cita “CHD vs FCC”, una demanda presentada por Environmental Health Trust, Children’s Health Defense y otros demandantes contra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la agencia encargada de regular las telecomunicaciones y las emisiones de radiofrecuencia en ese país. En el proceso, los demandantes cuestionaron los límites establecidos por la FCC para la exposición a radiofrecuencia. Sin embargo, el tribunal no concluyó que estas emisiones causaran enfermedades ni que fueran perjudiciales para la salud; únicamente señaló que la FCC no había explicado suficientemente los criterios utilizados para establecer esos límites.

Expediente del caso. Foto: Justia

Conclusión

En conclusión, las publicaciones relacionan una antena retirada en La Molina con una supuesta arma electromagnética capaz de provocar enfermedades. Si bien el retiro de la estructura fue ordenado por el Tribunal Constitucional, la sentencia no determinó que fuera un arma ni que representara un riesgo para la salud. Asimismo, la patente y el fallo estadounidense citados en los posts no establecen una relación entre las antenas 5G y enfermedades.