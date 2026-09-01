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Menor de 16 años desaparece tras salir de su vivienda rumbo a su colegio en La Molina: familia pide ayuda para ubicarlo

El adolescente fue visto por última vez a la altura de la cuadra 1 de la calle Los Almendros, en La Molina, luego de salir de su domicilio con dirección al colegio Nuestra Señora del Consuelo, en Monterrico.

Menor desaparecido en La Molina
Menor desaparecido en La Molina | Foto: Difusión
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Un adolescente de 16 años, identificado como Matías Jorge Vidal de la Vega, se encuentra desaparecido desde la mañana del lunes 31 de agosto, luego de salir de su vivienda, ubicada en el distrito de La Molina, con dirección a su centro de estudios.

De acuerdo con la alerta emitida por la Policía Nacional, la denuncia fue registrada por la comisaría de Santa Felicia. El menor, de 1.74 metros de estatura, contextura delgada, cabello rubio y ojos verdes, habría desaparecido alrededor de las 7.00 a. m.

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¿Cómo vestía el menor desaparecido en La Molina?

Según el reporte policial y el afiche difundido para solicitar información sobre su paradero, Matías vestía un polo plomo con bordes rojos en el cuello, short azul y zapatillas blancas. Además, presenta un tatuaje en el hombro izquierdo.

La alerta precisa que el adolescente salió de su domicilio con dirección al colegio Nuestra Señora del Consuelo, en Monterrico.

Sus familiares y las autoridades solicitan a la ciudadanía comunicarse a la Línea 114 ante cualquier información que permita dar con su paradero.

El afiche de búsqueda también difunde los números de la Central de Serenazgo de La Molina: 978 324 838 y 978 342 314.

¿En qué circunstancia ocurrió el hecho?

En diálogo con La República, Melissa de la Vega Arana, madre del adolescente, señaló que su hijo fue visto por última vez tras salir de la casa de su padre ubicado cerca del cruce de las calles Los Almendros y Las Higueras, a una cuadra de la avenida la Molina.

Asimismo, indicó que Matías es un joven tranquilo y que, hasta donde conoce, no atravesaba problemas. Por ello, hizo un llamado a los vecinos y a las autoridades para obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde fue visto por última vez, con el objetivo de reconstruir su recorrido y dar con su paradero.

Visiblemente afectada, la madre también envió un mensaje a su hijo: “A mi hijo, si ves esto, quisiera decirte que te quiero y que, por favor, regreses conmigo. Sea lo que sea que haya pasado, no importa. Si alguien sabe dónde está, que me ayude a encontrarlo. Quiero que vuelva; aquí tiene a su mamá que lo está esperando y que lo extraña mucho”, expresó.

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