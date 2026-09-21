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Política

Caso 'La China Polo': Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados

La Fiscalía pidió la medida para que los sospechosos sigan a disposición de los investigadores tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash.

La Fiscalía los investiga por el presunto delito de sicariato. Foto: Composición/LR
La Fiscalía los investiga por el presunto delito de sicariato. Foto: Composición/LR
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El Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra Luis Obispo y Ronald Toro, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte, conocida como La China Polo. La Fiscalía pidió la orden para que ambos sigan a disposición de la justicia cuando venza el plazo de su detención en flagrancia.

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