Caso 'La China Polo': Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados

El Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra Luis Obispo y Ronald Toro, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte, conocida como La China Polo. La Fiscalía pidió la orden para que ambos sigan a disposición de la justicia cuando venza el plazo de su detención en flagrancia.

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