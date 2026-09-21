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Sociedad

Tres bebés mueren tras presuntas demoras en evacuaciones médicas en comunidad nativa de Potsoteni en Satipo

Una niña falleció por envenenamiento y dos infantes por neumonía y bronconeumonía, quienes no habrían recibido atención adecuada en Pangoa. La falta de disponibilidad de la embarcación fluvial fue señalada en la denuncia.

Comunidades del río Ene denuncian deficiencias en la atención de emergencias de salud en Potsoteni. Tres pacientes requerían evacuación urgente, pero los traslados no se realizaron a tiempo.
Comunidades del río Ene denuncian deficiencias en la atención de emergencias de salud en Potsoteni. Tres pacientes requerían evacuación urgente, pero los traslados no se realizaron a tiempo. | InstagramCARE
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Comunidades del río Ene denuncian presuntas deficiencias en la atención de tres emergencias de salud registradas en la comunidad nativa de Potsoteni, en el distrito de Pangoa, en las que se requirió el traslado urgente de pacientes. Según el pronunciamiento, una niña sufrió un envenenamiento y dos bebés, uno con neumonía y otro con bronconeumonía, necesitaron ser evacuados de emergencia de la provincia de Satipo, en la región Junín. Los tres menores fallecieron.

De acuerdo con la denuncia difundida por la Central Asháninka del río Ene (CARE), en los tres casos no estuvo disponible oportunamente la unidad fluvial del Tambo de la zona, conocida como chalupa. La organización cuestionó la falta de atención inmediata de la gestora del Tambo y del operador de la embarcación.

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Niña habría sufrido un cuadro de envenenamiento

El primer caso corresponde a una menor que habría sufrido un envenenamiento y necesitaba ser trasladada a un establecimiento de salud para recibir atención especializada.

La organización sostiene que la evacuación no se concretó oportunamente debido a la falta de disponibilidad del traslado fluvial, por lo que la niña murió. ‘‘Duró toda la noche para que se pueda salvar (…) A las 5 de la mañana falleció’’, se lee en su pronunciamiento.

Bebé con neumonía murió tras evacuación aérea

El segundo caso involucró a un bebé con neumonía cuyo estado de salud, según la denuncia, requería una evacuación urgente. Ante la ausencia de la embarcación, se tuvo que gestionar un traslado aéreo con apoyo del Ejército, trámite que, de acuerdo con el pronunciamiento, demandó varias gestiones. Pese a que finalmente se consiguió la evacuación, el bebé falleció.

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Denuncian falta de traslado para otro bebé

El tercer caso corresponde a un bebé con síntomas de bronconeumonía. La organización señala que se solicitó su evacuación debido a la gravedad de su estado, pero esta no habría podido concretarse.

Según la denuncia, la gestora del Tambo manifestó que no podía realizar el traslado porque se encontraba en su día de descanso y no contaba con autorización. El bebé finalmente falleció.

La organización cuestionó que la atención de una emergencia dependiera de la disponibilidad del personal y pidió que se investiguen las circunstancias en las que se produjeron los tres casos.

Exigen acciones al Midis

Asimismo, solicitó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y a las autoridades competentes determinar eventuales responsabilidades y garantizar un servicio de emergencia permanente y oportuno para las comunidades del río Ene.

La organización también pidió el cambio del personal del Tambo de Potsoteni, al considerar que habría existido un incumplimiento de funciones. Las acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

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