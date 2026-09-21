Terror para inmigrantes | Venezolano es gravemente herido de un disparo por agentes del ICE en Texas: Este es su estado actual

Venezolano es gravemente herido de un disparo por agentes del ICE en Texas. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | flickr.com/ICE

Venezolano es gravemente herido de un disparo por agentes del ICE en Texas. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | flickr.com/ICE

Este domingo, un suceso lamentable ocurrió en Austin, Texas ya que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó contra un migrante venezolano de 28 años. El hombre fue identificado como Wilber Garcés y, según informaron las autoridades locales, recibió un disparo en el torso.

Cabe mencionar que Garcés fue trasladado rápidamente a un hospital, pero pese a ello, los especialistas indicaron que él se encuentra en condición grave.

Así fue el momento en el que un agente del ICE disparó a Wilber Garcés

De acuerdo con Mikel Siegel, concejal de la ciudad que acudió al lugar, un agente del ICE que estaba conduciendo una camioneta negra sin identificar interceptó el vehículo de Garcés, de color azul. El supuesto agente chocó contra el automóvil del venezolano, luego descendió de la camioneta para abrir fuego contra el vehículo.

Un testigo identificado como Juan, quien pidió mantener en reserva su identidad para evitar represalias contra él, contó a la Agencia Efe que encontró a Garcés herido en el asiento del conductor. "Le hablé al muchacho, le pregunté si estaba bien y me dijo: 'Me tiraron por la espalda'". Según el relato, Garcés se veía cansado y sufriendo. Asimismo, expresó que el agente no se acercó a auxiliar al herido mientras llegaban las autoridades.

Después de unas horas del incidente, decenas de personas se reunieron en el lugar de los hechos con pancartas y banderas de México y Venezuela. Así se aprecia en un video difundido por Greg Stoker, activista de izquierda y candidato al Congreso de Estados Unidos, quien afirmó que los manifestantes ocuparon el sitio de manera pacífica.

Autoridades critican duramente la acción del ICE frente al migrante

El alcalde de Austin, Kirk Watson, y el concejal Siegel exigieron que se realice una investigación transparente por lo ocurrido y además expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el agente involucrado abandone el estado antes de que se aclaren los hechos. "Mi principal preocupación es que al sospechoso de este crimen se le impida salir de Texas", declaró Siegel.

Mientras que la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, indicó que la policía local no participó en el operativo del ICE y que solamente intervino para controlar el tráfico y asegurar la zona tras el incidente.

Además de ello, también se pronunció el representante demócrata por Texas, Greg Casar, quien exigió que se inicien una investigación independiente y la divulgación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados. "El horror ha llegado a nuestra ciudad: ICE disparó a una persona en Austin esta mañana", escribió en su cuenta de X.