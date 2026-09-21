Menor de 8 años termina hospitalizado en clínica tras presunta agresión en colegio de Huancayo
La madre del niño solicitó a las autoridades investigar el caso, argumentando que la institución no tomó medidas ante sus denuncias anteriores sobre las agresiones recibidas por su hijo.
Un escolar de 8 años permanece internado en una clínica de Huancayo luego de sufrir una presunta agresión dentro de un colegio privado ubicado en el distrito de El Tambo. El caso fue denunciado por su madre, quien solicitó que las autoridades investiguen lo ocurrido y establezcan responsabilidades por el hecho.
De acuerdo con el testimonio brindado por la progenitora a Exitosa, su hijo habría sido víctima de violencia desde que cursaba el primer grado de primaria. La madre sostuvo que comunicó anteriormente estos hechos a la institución educativa, pero cuestionó que no se hayan adoptado las medidas que, según su denuncia, correspondían. La situación se agravó tras el reciente incidente, debido a que el menor permanece en observación dado el fuerte golpe en la cabeza que habría recibido.
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Madre denuncia reiteradas agresiones contra escolar de 8 años en colegio de El Tambo
La madre señaló que los episodios de violencia contra su hijo no serían recientes y que, desde los primeros años de primaria, habría informado al colegio sobre las agresiones. Según su versión, pese a las comunicaciones realizadas, no observó acciones concretas por parte de la institución educativa frente a los casos reportados.
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La progenitora también afirmó que algunos hechos quedaron registrados en el cuaderno de actas del colegio. Entre las situaciones que mencionó figura un video en el que, según su denuncia, se observa al menor siendo sujetado por el cuello. La madre aseguró que desconocía que este tipo de casos debía ser registrado en el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SiseVe). Asimismo, indicó que los anteriores episodios no habrían sido reportados en dicha plataforma.
Entretanto, pidió que se esclarezca lo ocurrido y se determine a los responsables de la presunta agresión. Asimismo, indicó que se encuentra realizando las gestiones correspondientes para retirar a su hijo del colegio.