CNN y otros medios demandarán a Donald Trump tras ser vetados de la Casa Blanca por sus coberturas

Trump justificó la exclusión de tres medios de la Casa Blanca con sus críticas a las coberturas que considera negativas

Trump justificó la exclusión de tres medios de la Casa Blanca con sus críticas a las coberturas que considera negativas AFP

CNN, MS NOW y Politico presentarán una demanda contra Donald Trump ante el Tribunal de Distrito de Washington D. C. después de que la Casa Blanca les retirara las credenciales de prensa y prohibiera el acceso de sus periodistas a sus instalaciones. Los tres medios sostienen que la medida vulnera la Primera Enmienda y el debido proceso de la Constitución de Estados Unidos.

La acción judicial busca que se restablezca de inmediato el ingreso de los reporteros y cuestiona una decisión que, de acuerdo con las organizaciones, se produjo sin aviso ni procedimiento previo. “El gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, señalaron los medios en un comunicado conjunto. También advirtieron que la restricción afecta el derecho de la población a recibir información independiente sobre el Ejecutivo.

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Trump acusa a los medios de difundir “noticias falsas”

El líder republicano anunció el viernes el veto contra CNN, MS NOW y Politico y afirmó que podría extenderlo a otros medios de comunicación. El presidente justificó la decisión con sus acusaciones frente a las coberturas que considera negativas y sostuvo que los periodistas no deberían difundir “ficción y mentiras” al informar sobre la Presidencia.

En su red Truth Social, el mandatario reiteró el lunes su postura y aseguró que su ofensiva no está dirigida contra la prensa libre, sino contra las “NOTICIAS FALSAS”. Trump afirmó que este tipo de información constituye una amenaza para la seguridad nacional y pidió que se detenga.

Los reporteros de las tres organizaciones tampoco pueden ingresar a sus espacios de trabajo dentro de la residencia presidencial. CNN y MS NOW perdieron además el acceso a sus equipos de televisión y a las ubicaciones de sus cámaras en el interior del recinto.

La disputa revive anteriores choques con la prensa

El enfrentamiento se suma a otros conflictos entre Donald Trump y periodistas durante sus dos mandatos. En su primera administración, la Casa Blanca retiró la acreditación a Jim Acosta, entonces reportero de CNN. Una demanda terminó con una orden judicial que obligó a restituirle el acceso.

También hubo litigios por las restricciones ante Brian Karem, corresponsal de Playboy, y Associated Press. En este último caso, durante el segundo mandato, la agencia perdió la admisión al Despacho Oval y al Air Force One. Los tribunales resolvieron a favor de los comunicadores en esos procesos.

La nueva demanda se apoya además en un precedente de 1977 relacionado con el periodista Robert Sherrill, de The Nation. En aquel caso, los tribunales determinaron que una acreditación no puede negarse por el contenido de las opiniones o informaciones protegidas.

Ted Boutrous, abogado especializado en la Primera Enmienda que representó a CNN en el caso Acosta, se incorporó al nuevo proceso. “La prohibición del Presidente a CNN, MS NOW y POLITICO de la Casa Blanca es un ataque directo a la Primera Enmienda y una flagrante violación del debido proceso”, afirmó.

Cobertura de Trump en la ONU en vilo

El veto también afecta la cobertura periodística del viaje de Donald Trump a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. CNN tenía asignada la cobertura televisiva conjunta de la jornada y debía acompañar al presidente durante su desplazamiento.

Las principales cadenas estadounidenses utilizan un sistema rotativo conocido como pool, mediante el cual una cadena registra imágenes de las actividades presidenciales y las distribuye al resto de medios. Ante la exclusión de CNN, Trump viajará sin un equipo de televisión integrado en ese grupo.

El discurso presidencial frente a la Asamblea General será distribuido por la realización de Naciones Unidas. Sin embargo, la ausencia de CNN en el pool afecta la disponibilidad de imágenes de reuniones bilaterales previstas con dirigentes de Venezuela, Francia, Reino Unido y Japón.

Medios de EE. UU. respaldan a CNN ante veto de Trump

Las cadenas estadounidenses CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron este lunes que suspenderán la cobertura conjunta de las actividades públicas de Donald Trump, en apoyo a CNN, vetada de la Casa Blanca por el presidente. Las emisoras dejarán de turnarse para realizar el llamado «pool», cuyas imágenes son compartidas posteriormente con otros medios.