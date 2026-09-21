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Sociedad

DNIe gratis: Reniec lanza megacampaña en 22 regiones para facilitar acceso al documento del 21 al 27 de setiembre

Las brigadas itinerantes del Reniec atenderán en localidades como Amazonas, Lima, Arequipa, Cusco y más. El horario será principalmente de 8.30 a. m. a 5.00 p. m., y se recomienda revisar el listado oficial para conocer los detalles específicos.

Campaña del Reniec ofrecerá DNIe a población más vulnerable
Campaña del Reniec ofrecerá DNIe a población más vulnerableFoto: Reniec
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que del 21 al 27 de septiembre realizará nuevas jornadas gratuitas de la campaña de documentación itinerante que busca facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) para personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se ejecutará en 22 regiones del país en el marco del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028. Está a cargo de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) del Reniec. Revisa las fechas y conoce los puntos de atención para participar de esta oportunidad única para contar con el documento electrónico.

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Campaña de DNIe gratis: horario y centros de atención del 21 al 27 de septiembre

Según el Reniec, las brigadas itinerantes de los equipos DRIAS se desplegarán en las siguientes regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La mayoría de locales atenderá en el margen de 8.30 a. m. a 5.00 p. m. Sin embargo, se recomienda revisar el listado oficial en este enlace para obtener mayor precisión sobre el horario de atención, la ubicación y las zonas específicas que ofrecerán los servicios registrales durante la vigencia de esta campaña.

¿Por qué es importante contar con el DNIe?

El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) es el documento oficial que todo ciudadano peruano debe tener obligatoriamente, ya que constituye la principal forma de identificación y es necesario para acceder a los servicios y beneficios del Estado. Obtener el DNIe es tanto un derecho como una obligación, por lo que deben tramitarlo tanto los menores de edad como los adultos.

El DNIe 3.0 tiene 64 elementos de seguridad. El chip criptográfico y el sistema operativo cuentan con la certificación FIPS 140-2 nivel 3. Al contar con este documento, se pueden hacer trámites y transacciones virtuales de forma segura, optimizando procesos para la ciudadanía. Su incorporación moderniza la administración pública, permitiendo que las personas accedan a los servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento, tanto dentro como fuera del país.

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