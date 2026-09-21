‘Modo Daltónico’: así funciona la herramienta para la identificación de colores en compras online

Decor Center lanza el ‘Modo Daltónico’ en su plataforma de compras online, facilitando a personas con daltonismo la identificación de productos y acabados. Esta herramienta adapta los colores según sus necesidades. | Composición LR

Decor Center lanza el ‘Modo Daltónico’ en su plataforma de compras online, facilitando a personas con daltonismo la identificación de productos y acabados. Esta herramienta adapta los colores según sus necesidades. | Composición LR

En el marco del Día Mundial del Daltonismo, una condición que dificulta distinguir determinados colores y tonalidades, Decor Center implementó el 'Modo Daltónico' en su plataforma de compras online. La herramienta adapta la visualización de los colores en la web para facilitar que las personas con daltonismo puedan identificar los productos y elegir acabados para sus hogares con mayor seguridad.

El daltonismo, también denominado deficiencia de la visión del color, puede presentarse en distintos tipos y grados. Una de las formas más frecuentes dificulta diferenciar entre tonalidades de rojo y verde, aunque también puede involucrar otros colores.

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De acuerdo con las cifras difundidas por la empresa, esta condición alcanza aproximadamente al 8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres a nivel mundial. En total, afectaría a más de 300 millones de personas.

Una herramienta para facilitar las compras por internet

El 'Modo Daltónico' busca reducir una barrera que puede pasar inadvertida durante las compras online: la dificultad para identificar correctamente los colores de un producto cuando la persona presenta alguna alteración en la percepción cromática.

Con esta adaptación, la plataforma modifica la presentación de los colores de los productos para que puedan ser diferenciados con mayor facilidad, de acuerdo con las necesidades de quienes utilizan la herramienta.

La iniciativa está orientada especialmente a la elección de acabados, revestimientos y otros productos para el hogar, donde el color puede ser un factor determinante antes de realizar una compra.

La empresa señala que esta implementación busca incorporar criterios de accesibilidad a una experiencia cotidiana como la compra de productos por internet.

El daltonismo no impide desarrollar actividades profesionales

La deficiencia de la visión del color no constituye, por sí misma, un impedimento para desarrollar una carrera profesional o desempeñarse en distintas actividades. Existen diferentes grados de daltonismo y las personas pueden desarrollar estrategias para desenvolverse en situaciones donde la identificación de colores resulta necesaria.

Entre las figuras públicas que han hablado públicamente sobre esta condición se encuentran el empresario Mark Zuckerberg, así como los actores Samuel L. Jackson, Keanu Reeves y Eddie Redmayne, según información difundida sobre sus experiencias personales.