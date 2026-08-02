Resultados de La Tinka del domingo 2 de agosto: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka 2 de agosto | La Tinka

Resultados de La Tinka 2 de agosto | La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 2 de agosto, en el que pondrá en juego un pozo acumulado de S/22.001.671. Durante la jornada también se llevarán a cabo los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. El evento será transmitido desde las 10.50 p. m. por América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook, YouTube y La República.





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