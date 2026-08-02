Resultados de La Tinka del domingo 2 de agosto: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
No te pierdas la oportunidad de ganar este jugoso pozo acumulado de La Tinka. Asegúrate de sintonizar el evento en vivo y no olvides tus boletos.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 2 de agosto, en el que pondrá en juego un pozo acumulado de S/22.001.671. Durante la jornada también se llevarán a cabo los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. El evento será transmitido desde las 10.50 p. m. por América TV, así como en las cuentas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
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Resultados de La Tinka del domingo 2 de agosto
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:
- 8 sorteos mensuales: 10% descuento
- 36 sorteos trimestrales: 20% descuento
- 96 sorteos anuales: 40% descuento
Premios que podrías ganar
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.