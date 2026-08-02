El escarabajo que fue venerado como un dios en el antiguo Egipto: esta es la sorprendente razón

El escarabajo pelotero, símbolo del antiguo Egipto, representa la creación y el renacimiento según las creencias religiosas de esta civilización. | Foto: National Geographic

El escarabajo pelotero, símbolo del antiguo Egipto, representa la creación y el renacimiento según las creencias religiosas de esta civilización. | Foto: National Geographic

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En el antiguo Egipto, muchos animales ocuparon un lugar destacado dentro de las creencias religiosas, pero pocos alcanzaron el simbolismo del escarabajo pelotero. La observación de su comportamiento llevó a los egipcios a atribuirle un profundo significado relacionado con la creación, el renacimiento y el recorrido diario del Sol.

Con el paso del tiempo, este pequeño insecto pasó de formar parte del paisaje desértico a convertirse en la representación terrenal del dios Khepri. Su capacidad para formar bolas de estiércol y depositar en ellas sus huevos dio origen a una de las interpretaciones más fascinantes de la mitología egipcia.

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Khepri, el dios escarabajo del antiguo Egipto que empujaba el disco solar al amanecer.

¿Por qué el escarabajo pelotero era considerado un dios en el antiguo Egipto?

Los antiguos egipcios creían que el escarabajo pelotero (Scarabaeus sacer) era la manifestación del dios Khepri, una deidad creadora representada con cabeza de escarabajo y estrechamente vinculada al ciclo solar. Según esta tradición, Khepri impulsaba el Sol por el firmamento y permitía su renacimiento cada amanecer.

Esta asociación nació al observar que el insecto empujaba una esfera de estiércol hasta enterrarla para proteger los huevos. Ese movimiento recordó a los egipcios el recorrido del astro por el cielo, convirtiendo una conducta natural en un poderoso símbolo religioso.

El escarabajo pelotero también simboliza la eternidad y la renovación.

¿Qué simbolizaban Khepri y el escarabajo sagrado?

Cuando las larvas emergían desde el interior de la bola, muchos pensaban que el escarabajo había surgido por sí solo. Esa aparente autogeneración dio lugar a la creencia de que Khepri también se creaba a sí mismo y renacía de manera constante, igual que el Sol al iniciar un nuevo día.

Por este motivo, tanto la divinidad como el escarabajo pelotero llegaron a representar los ciclos de la existencia, el paso entre la vida y la muerte, la renovación permanente y la eternidad. Estos conceptos ocuparon un lugar central dentro de la cosmovisión del antiguo Egipto y se reflejaron en su arte, su religión y sus rituales.