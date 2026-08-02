Exedecán de Alberto Fujimori fue designado como nuevo jefe de la DINI

Exedecán de Alberto Fujimori fue designado como nuevo jefe de la DINI

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La llegada de Keiko Fujimori a la presidencia también significó nuevas designaciones en el Ejecutivo y en los ministerios. En algunos casos, los nuevos nombramientos incluyen a personas que fueron incluidas en calidad de testigos en investigaciones fiscales.

En otros, como el caso de Hugo Cornejo Valdivia, se trata de figuras que ya tuvieron cargos durante el mandato de Alberto Fujimori.

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Hugo Cornejo Valdivia es designado para dirigir la DINI

El último 31 de julio, el Poder Ejecutivo oficializó la designación del general de brigada del Ejército en retiro, Cornejo Valdivia, como el nuevo Director de Inteligencia Nacional de la DINI.

Cornejo Valdivia ya había ocupado el mismo cargo durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti. También se desempeñó como edecán del exdictador Alberto Fujimori.

Asimismo, bajo su gestión en la DINI, durante la gestión de Sagasti, Cornejo se negó, en un inicio, a entregar información que podría ayudar en la investigación del caso Inti y Bryan, jóvenes que fallecieron el 14 de noviembre de 2020 durante la manifestación contra Manuel Merino.

Cuando ocurrió la muerte de ambos jóvenes, el coronel FAP (r) Carlos Illanes Calderón era el jefe de la DINI. En declaraciones a la Fiscalía aseguró que entre el 9 y el 14 de noviembre recibió información clasificada sobre los actos de violencia que contribuirían en aclarar el crimen de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Incluía reportes de informantes, videos, fotografías y datos sobre presuntos infiltrados.

Tras la renuncia de Merino y la asunción de Francisco Sagasti, asumió como jefe de la DINI, Hugo Cornejo.

Teniendo en cuenta lo relatado por Illanes, en el 2021, el entonces titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Jhouns Aburto Garavito, solicitó a la DINI la información, pero le fue negada.

Ante esto, Aburto dirigió un ultimátum, dirigido a Cornejo, para que en un plazo de 72 horas remita con carácter de urgente todas las informaciones y fotografías que se registraron durante las protestas contra la vacancia convocada entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020, de lo contrario será denunciado por el delito contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública, en la modalidad de Desobediencia a la Autoridad.

Finalmente, Cornejo terminó remitiendo la información.