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Gobierno de Keiko Fujimori necesita 10 votos de la oposición para obtener facultades legislativas

Oposición se medirá con la alianza de Fuerza Popular y Renovación Popular que aboga por el pedido de facultades del Gobierno. Ahora Nación, JP, Obras y Buen Gobierno concentran mayoría de votos para aprobar o rechazar propuesta

Keiko Fujimori necesitará el apoyo de una parte de la oposición para obtener facultades legislativas | Foto: presidencia.
Keiko Fujimori necesitará el apoyo de una parte de la oposición para obtener facultades legislativas | Foto: presidencia.
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El pedido de facultades legislativas será el primer cruce entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados. Su aprobación o rechazo dependerá únicamente de la postura que tomen los integrantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Buen Gobierno.

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El procedimiento indica que para que sea aceptado debe obtener mayoría simple. Es decir, si todos los diputados asisten a la sesión, requiere del voto favorable de 66 congresistas. La elección del presidente de la Cámara de Diputados dejó en claro los bandos. El acuerdo de las bancadas se reflejó en los votos. La lista oficialista (Renovación Popular y Fuerza Popular) obtuvo 56 y la alianza 'Consenso para la Democracia' (JP, AN, Obras y BG), 74.

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El Gobierno necesitará por lo menos 10 votos de la oposición para legislar en distintas materias. El bloque de oposición ha sido claro en que el pedido de facultades debe tener medidas concretas y no generalidades. Asimismo, aguardarán al documento oficial para tomar decisiones en bancada.

El ministro de Vivienda Marco Vinelli aseguró que el gobierno presentará este domingo el pedido aprobado por el Consejo de Ministros. Este deberá considerar los ajustes alertados desde la oposición.

Ahora Nación ha cuestionado el aspecto de la legislación laboral y advertido que la norma podría derivar en una nueva ‘Ley Pulpín’, recortando derechos a los trabajadores jóvenes. Juntos por el Perú, por su parte, critica que no se especifi que las materia en seguridad sobre las que se quiere legislar. Su preocupación se centra en que la flexibilidad que se le otorgue al Gobierno derive en nuevas normas procrimen o de impunidad.

Tiempos y plazos

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco estimó que si el Ejecutivo presenta el pedido de facultades legislativas con carácter de urgencia, este tendría que debatirse en menos de 15 días hábiles por cada cámara legislativa.

“El reglamento de la Cámara de Diputados dice que si un proyecto de ley es remitido con carácter de urgencia, deberá estar en un plazo de 15 días hábiles improrrogables por cámara. Inclusive, tiene preferencia de debate y solo se publica por un día calendario. En caso ordinario, la publicación es en 7 días, pero en este caso sería solo uno. (…) Yo creo que, de haber voluntad política, podría tener toda su publicación en menos de 15 días”, señaló.

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Además, Cevasco detalló que, por su naturaleza, es muy probable que el proyecto recaiga en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Tras ello, la Junta de Portavoces de esa cámara pasaría a ordenar su colocación en agenda y su posterior debate. De aprobarse, el proceso se repetiría en el Senado, iniciando en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y finalizando en su Pleno.

El tema ha traído a mención el precedente de 2016, cuando el Congreso con una mayoría fujimorista hizo que el pedido de facultades de Pedro Pablo Kuczynski recabara información de otras comisiones, alargando su votación y aprobación.

“El fujimorismo hizo que el proyecto pasara primero por diez comisiones ordinarias antes de que la Comisión de Constitución dictaminara. Imagino que se seguirá ese precedente”, señaló el excongresista en ese periodo Alberto De Belaunde

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