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Reniec emitirá gratis el DNI digital: desde cuándo estará disponible y cómo funcionará el nuevo DNId en Perú

Este nuevo documento mantendrá el mismo valor legal que el DNI convencional y coexistirá con el DNI azul y electrónico, facilitando la identificación en entornos digitales y presenciales.

Reniec aprueba lineamientos para emisión del Documento Nacional de Identidad digital (DNId)
Reniec aprueba lineamientos para emisión del Documento Nacional de Identidad digital (DNId) | Foto: composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó los lineamientos para la emisión y uso del Documento Nacional de Identidad digital (DNId), una modalidad que permitirá a los ciudadanos acreditar su identidad de manera segura tanto en trámites presenciales como virtuales. La entidad iniciará su emisión progresiva en un plazo máximo de 30 días hábiles y, durante la etapa de implementación, el documento será gratuito.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-RENIEC/JNAC, publicada este viernes 1 de agosto en el diario oficial El Peruano. Con ello, el Reniec cumple con el plazo fijado por el Decreto Supremo N.° 098-2025-PCM, que le otorgó un año para aprobar la normativa e iniciar la emisión del DNId.

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La resolución establece que el DNI digital tendrá el mismo valor legal que el Documento Nacional de Identidad convencional para acreditar la identidad de su titular en actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y otros procedimientos previstos por ley. Además, coexistirá con el DNI azul y el DNI electrónico, por lo que no los reemplazará ni constituirá un nuevo documento de identidad.

¿Qué es el DNI digital y cómo funcionará?

De acuerdo con la norma, el Documento Nacional de Identidad digital será emitido por el Reniec para su uso en dispositivos digitales, en el marco de la Ley de Gobierno Digital y su reglamento. Su objetivo es facilitar la identificación de los ciudadanos en entornos presenciales y no presenciales mediante herramientas tecnológicas que garanticen la seguridad, autenticidad e integridad de la información.

La emisión del DNId comenzará de manera progresiva dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación de la resolución y se realizará conforme a las condiciones, requisitos y mecanismos establecidos en los lineamientos aprobados por el Reniec.

Para ello, la Dirección de Certificación y Servicios Digitales y la Oficina de Tecnologías de la Información de la entidad serán las encargadas de ejecutar las acciones necesarias para la implementación del servicio.

¿Desde cuándo será gratuito y cómo se implementará?

La resolución dispone que la emisión del Documento Nacional de Identidad digital será gratuita durante el presente ejercicio presupuestal. Esta medida tendrá carácter temporal y responde a la etapa de implementación y puesta en operación del nuevo servicio.

Asimismo, el Reniec encargó a su Oficina de Comunicaciones y Prensa la difusión de los alcances de la resolución, mientras que tanto la norma como los lineamientos aprobados serán publicados en el portal institucional de la entidad para conocimiento de la ciudadanía.

Con esta disposición, el Reniec avanza en la implementación de la identidad digital nacional prevista en la Ley de Gobierno Digital, que reconoce al DNId como una modalidad del Documento Nacional de Identidad con plena validez legal para acreditar la identidad de los ciudadanos en el país.

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