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Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio
Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio | Difusión
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 12 de julio, con un pozo acumulado de S/19.000.782. Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.


Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio

18:56
12/7/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8.50 p. m. de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.

18:55
12/7/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

18:54
12/7/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:

- 8 sorteos mensuales: 10% descuento

- 36 sorteos trimestrales: 20% descuento

- 96 sorteos anuales: 40% descuento

18:54
12/7/2026

Premios que podrías ganar

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado

18:54
12/7/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

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