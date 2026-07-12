Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio | Difusión

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio | Difusión

La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 12 de julio, con un pozo acumulado de S/19.000.782. Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.





Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio 18:56 ¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka? Las horas de cierre son a las 8.50 p. m. de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 18:55 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples. 18:54 La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar? Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes: - 8 sorteos mensuales: 10% descuento - 36 sorteos trimestrales: 20% descuento - 96 sorteos anuales: 40% descuento 18:54 Premios que podrías ganar • 6 aciertos: Pozo millonario • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador • 4 aciertos: S/100 para cada ganador • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador • 3 aciertos: S/5 para cada ganador • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado 18:54 ¿Cómo jugar La Tinka en mi celular? Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. - Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.

- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.

- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!