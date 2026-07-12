Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 12 de julio, con un pozo acumulado de S/19.000.782. Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8.50 p. m. de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?
Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:
- 8 sorteos mensuales: 10% descuento
- 36 sorteos trimestrales: 20% descuento
- 96 sorteos anuales: 40% descuento
Premios que podrías ganar
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos.
- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!