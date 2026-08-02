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Rosalía aprovechó el inicio de su primer concierto del LUX Tour en Buenos Aires para volver a disculparse públicamente con sus seguidores argentinos, luego de la controversia que generó al compartir en redes sociales una publicación relacionada con la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

Aunque la cantante española ya había ofrecido disculpas a través de internet, decidió dirigirse personalmente a los cerca de 15.000 asistentes que acudieron al Movistar Arena. "Simplemente sentí curiosidad, sin profundizar demasiado, y rápido metí un reposteo. Tremenda cagada y fue un error enorme. De verdad, nunca fue mi intención", expresó visiblemente emocionada.

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Rosalía se emociona en Buenos Aires y pide disculpas al público argentino

Durante su mensaje, Rosalía también recordó el cariño que ha recibido desde su primera visita al país y aseguró que mantiene intacto su afecto por el público argentino. "Quiero que sepan que mi amor por la Argentina sigue igual que el primer día", afirmó antes de iniciar su espectáculo.

La cantante aprovechó el momento para recordar su primera presentación en el país, cuando participó en el festival Lollapalooza en 2019, durante los primeros años de su carrera. Incluso interpretó a capela las primeras líneas de "Pienso en tu mirá", mientras el público continuó la canción. "Nunca me olvidaré de la sensación de 'You made it'. La primera vez que me la dieron fuera de mi país", comentó con emoción.

La intérprete de 'La Perla' también destacó el apoyo constante que ha recibido de sus fans argentinos y aseguró que siempre los ha considerado uno de los públicos más apasionados. "Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra, siempre cantan todas las canciones y le ponen todo", expresó.

Rosalía se pronuncia en su concierto en Argentina. Foto: X

¿Cómo comenzó la polémica entre Rosalía y los seguidores argentinos?

La controversia se originó al día siguiente de que España derrotara a la selección argentina en la final del Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium. Tras el encuentro, Mia Khalifa publicó en redes sociales un video grabado en Nueva York en el que simulaba cantar un fragmento de 'La Perla', una de las canciones de Rosalía, acompañado de un mensaje que hacía referencia a la caída de la Albiceleste.

La situación tomó mayor dimensión cuando la artista española compartió esa publicación en sus historias de Instagram. Muchos usuarios argentinos reaccionaron con críticas hacia la cantante española. Ante la repercusión, tanto Mia Khalifa como la cantante eliminaron el video de sus respectivas cuentas.