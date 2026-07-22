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Resultados de La Tinka del miércoles 22 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.

La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República.
La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR
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La Tinka realizarará un nuevo sorteo este miércoles 22 de julio, con un pozo acumulado de S/20.507.464. Además, se llevará a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.


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Resultado de La Tinka de HOY, miércoles 22 de julio

20:07
22/7/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

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